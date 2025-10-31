Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків перебуває у списках на ліквідацію, складених російськими спецслужбами

За його словами, Москва навмисно переслідує українських діячів, які відстоюють національну ідею та єдність країни.

“Я думаю, що це не останній випадок, коли так прибирають наших людей. Багато публічних людей, у тому числі і я, очевидно, є в якихось списках. Більше того, я це знаю”, — сказав міський голова Івано-Франківська в інтерв’ю агентству «Українські Новини».

За словами Марцінківа, російські спецслужби ведуть системну діяльність, спрямовану на ліквідацію або дискредитацію українських патріотів, які публічно виступають на захист державності.

За словами Марцінківа, російські спецслужби ведуть системну діяльність, спрямовану на ліквідацію або дискредитацію українських патріотів, які публічно виступають на захист державності.

"Багато людей, особливо публічних, які виступають із яскравими національними ідеями, є ворогами Москви і перебувають на гачку їхніх спецслужб", — пояснив мер.

Руслан Марцінків підтвердив, що отримує сигнали про можливу загрозу життю, але не розкриває подробиць через міркування безпеки.

“Я так вважаю. Я не можу це розголошувати. Але я перебуваю в тому санкційному списку народних депутатів, які голосували за невизнання Криму окупованою територією. Є багато інших сигналів”, — зазначив мер.

Посадовець уточнив, що перебування у російських санкційних списках є одним із показників того, що він знаходиться під особливою увагою Москви.

Марцінків зазначив, що вживає заходів для забезпечення особистої безпеки.

“У межах розумного (вживаю заходи). Але це не лише я. Є інші яскраві особистості, які можуть бути об’єктами ліквідації ворога”, — наголосив міський голова.

Він зауважив, що загроза з боку російських спецслужб стосується не лише окремих політиків, а й ширшого кола громадських діячів, які публічно відстоюють українські інтереси.

Чому Москва полює на українських патріотів

У розмові з журналістами Руслан Марцінків також прокоментував, чому, на його думку, російські спецслужби знищують українських націоналістів і послідовних прихильників державної незалежності.

“Чому Бандеру вбили у Мюнхені, коли вже визвольного руху не було? Ці люди могли ще багато чого зробити у плані пропаганди національної ідеї. Це ті, що багатьом нашим ворогам не подобаються”, — сказав він.

Міський голова зазначив, що ідеологічна боротьба триває не лише на полі бою, а й у свідомості людей, і тому Москва цілеспрямовано усуває тих, хто здатен впливати на формування української ідентичності.

Руслан Марцінків підкреслив, що українська мова є одним із ключових факторів національного об’єднання, і саме через це ворог намагається знищити або залякати тих, хто відстоює її роль у суспільстві.

“Українська мова — саме той фактор, який мав би поєднати Україну. На мою думку, вже всі діти мають говорити українською мовою. Це найкраще єднання”, — зазначив він.

Він також навів особистий приклад із початку повномасштабного вторгнення:

“У 2022 році, коли я потрапив під обстріл на Чернігівщині, то я так кричав до наших військових українською мовою… а представте, що було б, якби я кричав російською? Тому для мене це найбільший аргумент”, — розповів Марцінків.

За його словами, саме ідея української мови, культури та національної свідомості є тим, що об’єднує громадян і водночас викликає ненависть у Москви.

“З тієї причини Москва і вбиває таких людей, котрі горіли такою ідеєю”, — підсумував міський голова.

Під загрозою — усі, хто має державницьку позицію

Руслан Марцінків підкреслив, що у зоні ризику можуть перебувати всі активні публічні особи, які відкрито висловлюють проукраїнські погляди та підтримують ідею незалежності.

За словами посадовця, Москва розглядає українських патріотів як загрозу для своїх імперських планів, тому веде системну роботу щодо їхнього усунення або залякування.