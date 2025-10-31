Євстахія Бобика з Франківщини посмертно нагороджено орденом “За мужність” III ступеня

Указом Президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час захисту суверенітету та територіальної цілісності України, а також за вірність військовій присязі, військового Євстахія Бобика нагороджено посмертно орденом “За мужність” III ступеня.
Пише Правда.іф з посиланням на Петра Пісака.
Євстахій Бобик був родом із села Долина, що входить до Олешанської сільської територіальної громади.
Своїм подвигом він засвідчив відданість українському народу, проявивши незламність і героїзм у боротьбі за свободу та незалежність України.
Вічна пам’ять і шана Герою!
Його подвиг назавжди залишиться у серцях вдячних українців.