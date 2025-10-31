ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Євстахія Бобика з Франківщини посмертно нагороджено орденом “За мужність” III ступеня

Автор: Оксана Марушкевич
Український військовий та орден за мужність
Указом Президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час захисту суверенітету та територіальної цілісності України, а також за вірність військовій присязі, військового Євстахія Бобика нагороджено посмертно орденом “За мужність” III ступеня.

Пише Правда.іф з посиланням на Петра Пісака.

Євстахій Бобик був родом із села Долина, що входить до Олешанської сільської територіальної громади.

Своїм подвигом він засвідчив відданість українському народу, проявивши незламність і героїзм у боротьбі за свободу та незалежність України.

Вічна пам’ять і шана Герою!
Його подвиг назавжди залишиться у серцях вдячних українців.

