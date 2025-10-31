У Франківській громаді зібраний урожай гречки, який передадуть у дитячі садки

В Івано-Франківській громаді завершили жнива. Гречку з Тисменичан, після переробки, передадуть у дитсадки громади. Попри складні погодні умови, цьогорічна врожайність задовольнила аграріїв.

В Івано-Франківській громаді добігає кінця сільськогосподарський сезон. Останнім етапом став збір гречки у селі Тисменичани. Керівник комунального підприємства «Франківськ АГРО» Віталій Крушельницький зазначив, що це фінальний день роботи комбайнів цього року.

«Сьогодні в нас, якщо все піде по плану, останній робочий день збору врожаю. Зараз ми знаходимось у Тисменичанах, де закінчуємо збір гречки. Як і раніше, ми використовуємо її на соціальні потреби — передаємо у заклади освіти, а за необхідності — в лікарні», — пояснив керівник підприємства.

Зібрану гречку відправлять на переробку, після чого готову крупу постачатимуть до дитячих садків громади.

Урожайність і погодні умови

Через нестабільні погодні умови кампанія збору врожаю затягнулася. Проте, за словами Віталія Крушельницького, загальні результати — позитивні. Цьогоріч комунальне підприємство засівало соняшник, гречку, сою, озиму пшеницю та ріпак.

«Вчора ми закінчили збір сої. Було засіяно 105 гектарів. Сезон видався складним — дощі ускладнювали збір, але ми впоралися. До цього завершили збір соняшнику — 79 гектарів. Соняшником дуже задоволені, врожай гарний, хоч техніку доводилось витягувати з болота, але ціна на нього цього року хороша», — розповів керівник КП «Франківськ АГРО».

Використання урожаю на користь громади

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків наголосив, що продукція, вирощена на землях громади, спрямовується для потреб місцевих освітніх установ.

«Ми завершуємо сезон, збираємо урожай. Це останнє поле — гречка, яка йде для потреб дитячих садочків. Цього року пшениця, борошно і гречка використовуються для наших освітніх закладів. Нехай діти їдять нашу франківську гречку», — зазначив міський голова.

За словами Руслана Марцінківа, земля громади повинна працювати ефективно, особливо під час війни, коли важливо використовувати наявні ресурси з максимальною користю.

Пропозиція для власників земельних ділянок

Міський голова також закликав жителів Івано-Франківської громади здавати невикористані земельні ділянки в обробку комунальному підприємству «Франківськ АГРО». Такий підхід дозволяє громаді отримати врожай, а власникам — стабільний дохід.

«Закликаю мешканців громади передавати свої земельні ділянки, які пустують, у користування КП “Франківськ АГРО”. Земля має працювати на людей — підприємство її обробить, громада отримає врожай, а власники — гроші», — зазначив Руслан Марцінків.

Підприємство виплачує в середньому 8 тисяч гривень за гектар. Для оформлення оренди достатньо звернутися до представників КП.

Як передати земельну ділянку

Керівник «Франківськ АГРО» Віталій Крушельницький пояснив процедуру передачі паїв у користування підприємству.

«Для цього потрібно зв’язатися з КП “Франківськ АГРО”. Ми маємо сторінку у Facebook і власний сайт. Телефонуйте до нас — запишемо контакти кожного. Просимо одразу надавати кадастрові номери, щоб ми могли швидше зорієнтуватися, де розташована ділянка. Адже ціна залежить від розміщення землі — поруч із нашими угіддями чи на віддалі, а також від якості ґрунту», — уточнив керівник підприємства.

Таким чином, програма оренди дозволяє забезпечити раціональне використання земель громади, водночас створюючи додаткові можливості для місцевих мешканців.

Розвиток сільського господарства в Івано-Франківській громаді

Івано-Франківська громада продовжує розвивати комунальне сільське господарство, розширюючи площі посівів та номенклатуру культур. Цього року жнива відбувалися на території кількох населених пунктів громади.

«Цього року збирали сою та соняшник у Радчі, гречку і соняшник — у Тисменичанах, а пшеницю й ріпак — на території Угорницької громади», — повідомили у КП «Франківськ АГРО».

Розвиток місцевого агровиробництва дозволяє забезпечити заклади громади власною продукцією, а також сприяє підвищенню продовольчої безпеки регіону.