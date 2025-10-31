ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Прикарпаттяобленерго повідомляє про оновлення графіків погодинних вимкнень до кінця доби

Автор: Оксана Марушкевич
Електроенергія, лампочка та лінії електропередач
АТ «Прикарпаттяобленерго» інформує споживачів про оновлення графіків погодинних вимкнень (ГПВ) електроенергії, які діятимуть до кінця поточної доби, пише Правда.іф.

Енергетики закликають мешканців області слідкувати за оновленнями своєї черги вимкнень у зручний спосіб:

У «Прикарпаттяобленерго» наголошують, що графіки можуть змінюватися залежно від обсягів споживання електроенергії та доведених лімітів від «Укренерго».

Компанія дякує споживачам за розуміння та закликає раціонально використовувати електроенергію у період дії обмежень.

Графік погодинного відключення електроенергії 31.10.2025

