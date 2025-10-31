Прикарпаттяобленерго повідомляє про оновлення графіків погодинних вимкнень до кінця доби

АТ «Прикарпаттяобленерго» інформує споживачів про оновлення графіків погодинних вимкнень (ГПВ) електроенергії, які діятимуть до кінця поточної доби, пише Правда.іф.

Енергетики закликають мешканців області слідкувати за оновленнями своєї черги вимкнень у зручний спосіб:

через офіційний сайт компанії, розділ «Графіки вимкнень» : https://svitlo.oe.if.ua;

: https://svitlo.oe.if.ua; на сайті у вкладці «Вимкнення» : https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table;

: https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table; у Viber-боті компанії: https://chats.viber.com/oeifuabot, розділ «Відсутнє світло – Черга вимкнень».

У «Прикарпаттяобленерго» наголошують, що графіки можуть змінюватися залежно від обсягів споживання електроенергії та доведених лімітів від «Укренерго».

Компанія дякує споживачам за розуміння та закликає раціонально використовувати електроенергію у період дії обмежень.