Два розлучення, фільм для дорослих і зламаний ніс: цікаве про актора Тараса Цимбалюка

35-річний Тарас Цимбалюк – один з яскравих представників українського кіно. В портфоліо актора чимало хітів, як от “Кріпосна”, “Спіймати Кайдаша” і “Кава з кардамоном”. А тепер Тарас – головний герой телешоу “Холостяк”, яке почалося на телеканалі СТБ. Пише ТаблоID.

Цимбалюк відкрито висловлює свої думки, нерідко потрапляє у скандали, а також частенько ділиться подробицями особистого життя.

ТаблоID зібрав цікаві моменти з біографії Тараса Цимбалюка. Читайте про його перший невдалий шлюб, проби на фільм для дорослих, значення татуювань та багато іншого.

Перший шлюб

Зірка фільмів Тарас Цимбалюк був одружений зі своєю однокурсницею на імʼя Ангеліна. Їхній шлюб тривав близько року. Одразу після весілля актор збагнув, що помилився і обрав не ту людину.

“Я зрозумів, що я взагалі не нагулявся, це не моя людина і ми, мабуть, поквапилися”, – зізнавався актор “Кріпосної” Тарас Цимбалюк.

За кілька місяців після одруження пара почала жити окремо, а їхні стосунки ставали тільки гірше. Мама Тараса не могла змиритися з цим і ображалася на сина, бо переймалася через думку оточуючих.

Перший шлюб актора був невдалим

Фото @pasakalia

“Розумів, що ті стосунки не були потрібні ні мені, ні моїй колишній дружині. Я мамі казав: ми як два друга живемо, незрозуміло, навіщо, без майбутнього, без спільних цілей, без якоїсь мети. Вона цього не розуміла”, – ділився Цимбалюк.

Тарас попереджав маму, що планує розірвати шлюб. Коли так і сталося, він приїхав в рідний Корсунь і заявив, що розлучився офіційно. У мами трапилася істерика та шок, що вивело з рівноваги самого Тараса, і він твердо вирішив розібратися у стосунках з мамою, щоб стати з нею “справжніми друзями”.

“Я був навіть здивований, бо раніше не міг спокійно спілкуватися з нею на теми дівчат, інтиму, алкоголю, що я хочу або не хочу. Зараз у нас відбулася чудова трансформація, ми стали ближчими одне одному”, – розказував Цимбалюк.

Сьогодні Тарас у хороших стосунках з мамою

Фото з Instagram

Проби на фільм для дорослих

На другому курсі університету Тарас активно шукав роботу і мріяв потрапити на великі екрани. Якось він прийшов на проби до фільму, не підозрюючи, що кінокартина, м’яко кажучи, нетипова. На думку, що щось не так, майбутню зірку наштовхнуло прохання режисерів зняти з себе одяг.

“Мене попросили роздягнутися. Я роздягнувся, і потім мені пояснили, що це взагалі таке. Тоді вони запитали, чи є в мене закордонний паспорт, але тоді його ще не було,” – пригадував актор.

Карʼєра Тараса могла скластися інакше…

Фото @zubarev.photographer

Фільм мав бути еротичного характеру, проте без відкритого статевого акту. Актор жартував, що якби не паспорт, то “могло б все змінитися”.

Другий шлюб

Зі своєю другою дружиною, візажисткою Тіною Антоненко Тарас Цимбалюк познайомився на зніманнях кліпу MONATIK “Вечность”. Між майбутньою парою з’явився вогник одразу ж, проте спілкування і стосунки зав’язалися аж через півтора року.

Колишня пара часто демонструвала свої почуття в соцмережах

Фото з Instagram

Після трьох років зустрічань Тарас освідчився коханій Тіні під час прямого ефіру “Танці з зірками”, де брав участь.

До речі, пара одружилася в Карпатах, у колі найближчих

Фото з Instagram

Після початку великої війни Тарас заявив, що вони з Тіною розлучаються. Причиною цього стали непорозуміння, які експара не вирішувала одразу. Зрештою, вони зрозуміли, що не підходять один одному.

“Ми намагалися зробити паузу, думали, що зможемо бути разом. Але зійшлися на думці, що не можемо миритися з поглядами, в яких абсолютно не збігаємося. Я взяв на себе відповідальність і всю цю справу закінчив”, – пояснив розрив Тарас.

Тіна писала, що вони розійшлися через війну

Фото з Instagram

Вірогідно, пара хотіла завести дитину, проте Цимбалюк зазначив, що вони не мають права на цей крок, бо по-різному дивляться на світ.

Світлана Готочкіна

Після розриву з Тіною Антоненко Тарас Цимбалюк казав, що й досі любить колишню і не готовий до нових стосунків. Проте вже за кілька місяців у своєму Instagram почав інтригувати романтичними фото з дівчиною. Виявилося, що новим коханням Тараса стала ексучасниця “Холостяка” і бізнесвумен Світлана Готочкіна.

Познайомився актор зі Світланою через спільну знайому. Незабаром вони зідзвонилися і проговорили 4 години без упину. Так майбутня пара почала спілкування на відстані, а потім у реальному житті. Тарас бажав жити лише для себе та не очікував зустріти когось, хто “співпаде як пазл”.

Тарас зізнавався, що харизма Світлани полонила його серце

Фото з Instagram

“Мої стосунки зі Світланою перевершили всі очікування від майбутніх відносин. І я хочу це все вберегти”, – ділився Цимбалюк.

Тарас розказував, що заробляє менше, ніж Світлана, а також пара не має спільного бюджету. До того ж, актор не освідчується бізнесвумен, бо не має на це фінансової можливості.

“Ну по-перше, я зараз по баблу не потягну те весілля, яке я хочу. По-друге, я хочу, аби у нас було спільне житло, якесь класне. Ці речі на першому місці”, – пояснював Тарас.

Цікаво, фінанси єдина причина?

Фото з Instagram

В грудні 2024 року поповзли чутки, що пара розійшлася. Пильні фани помітили, що Світлана не лайкнула пост Цимбалюка про його день народження і не привітала його.

Цікаво, що пізніше актор написав про “пизд*цовий фінал” року, де розмірковував про чесність із собою та зізнався, що “емоційний фактор” здатний змінити долі. Чиї долі та чи натякав цей допис на розрив зі Світланою – невідомо.

Сама Готочкіна коментувати плітки різко відмовилася. А нещодавно поділилася, що після ринопластики Тарас підтримав її букетами квітів та кульками.

Скандал із російськими піснями

Тарас Цимбулюк після початку великої війни неодноразово висловлювся з приводу відсутності позиції публічних людей, критикував поведінку українських біженців і присоромив блогерку Таню Преткович за рекламу секс-іграшок. Проте й сам, здається, “не без гріха”.

Минулоріч актора і Світлану Готочкіну “застукали” на тусовці під російські треки зі скандальною блогеркою Анною Алхім. Компанія веселилася під гурт “Леприконсы”, Земфіру, а також гурт “Моральный кодекс”, фронтмен котрого – палкий шанувальник Путіна Сергій Мазаєв.

Пізніше зірка фільмів і серіалів Тарас Цимбалюк вибачався за цю ситуацію і відкрито назвав “прой*бом”.

“ЦЕ МІЙ ГРУБИЙ ПРОЙ*Б! Я це визнаю і не збираюсь зараз це змахувати на обставини. Також не хочу виправдовуватись і списувати на те, що і хто вмикав. Прой*б – є прой*б! І він тільки мій”, – писав у дописі в своєму Інстаграм Цимбалюк.

Фото з Instagram

Актор закликав публічних осіб бути пильними і розуміти, що “за ними йдуть люди”. Тарас зазначив, що скільки б вони не допомагали країні і не були кумирами – за одну єдину помилку їх можуть “змішати з гівном”. Також актор розкритикував “журналістів, які звикли піаритись на прой*бах людей” і таким чином піднімати собі охоплення на акаунтах.

Світлана Готочкіна теж прокоментувала тоді ситуацію і наголосила на тому, що “диванним хейтерам” треба подумати про те, що вони “з себе прєдставляют” і зрозуміти, “чого вони досягли у житті”.

Татуювання

Учасник “Танці з зірками” Тарас Цимбалюк полюбляє прикрашати своє тіло татуюванням. Наразі актор має 65 тату, а певні сенси у більшість малюнків він не вкладає. Свою першу “татуху”, цитату Омара Хаяма “Всі дороги ведуть до людей”, Тарас набив “абсолютно рандомно”. А от кілька інших вважає памʼятними і важливими.

Цимбалюк не завжди зважає на сенс тату

Фото @zubarev.photographer

“Серед пам’ятних також: номер телефону покійної бабусі, з якого вона нам постійно дзвонила, та автограф тата”, – пояснював Цимбалюк.

Тарас вважає себе візуалом, тож може надихнутися картинкою з Pinterest і наступного дня вже її зробити.

До речі, актор зізнавався, що йому раніше постійно замальовували тату, поки він не “обріс” класними ролями і під нього не почали прописувати героїв.

Зламали ніс на зйомках

Якось ситуація на зйомках змусила Тараса Цимбалюка пригадати юнацтво. Коли актори знімали бійку, котру вони багато разів тренували, колега Тараса випадково зламав йому ніс.

Непроста професія актора

Фото з Instagram

“Одразу калюжа крові, закінчений на половині знімальний день і як результат: закритий перелом кісток носа, також наклали шви, бо ще й маю розсік”, – ділився зірка “Спіймати Кайдаша” Тарас Цимбалюк.

Тарас підсумував, що ніхто не застрахований від подібної ситуації, тож він приймає досвід таким, який він є.