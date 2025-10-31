Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk — остаточне рішення за Трампом

31 жовтня 2025 року, CNN повідомляє: Пентагон ухвалив рішення про можливість передати Україні далекобійні ракети Tomahawk. Остаточне слово — за президентом США Дональдом Трампом.

Рішення Пентагону та позиція президента США

Пентагон у п’ятницю, 31 жовтня, схвалив передачу Україні ракет Tomahawk із дальністю польоту близько 1000 миль. Це рішення відкриває шлях до значного посилення українських можливостей у глибинних ударах по стратегічних цілях противника.

Остаточне рішення тепер залежить від Дональда Трампа, який раніше висловлював сумніви щодо доцільності передачі таких ракет. Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі Трамп заявив, що «не хоче віддавати речі, які потрібні США для захисту власної країни».

Дискусії у Вашингтоні та реакція союзників

Як повідомляє CNN, Об’єднаний штаб США ще на початку місяця представив Білим дому оцінку, у якій підкреслив ефективність Tomahawk для ураження російських енергетичних і нафтових об’єктів у глибині території РФ. Ця оцінка підбадьорила європейських союзників, які вважають, що тепер Вашингтон має менше підстав для відмови.

Попри це, після телефонної розмови з Володимиром Путіним, Трамп змінив свою позицію. За даними CNN, Путін попередив, що передача ракет «погіршить відносини між США і Росією» та «не матиме значного впливу на поле бою».

Питання технічної реалізації та тренувань

У Пентагоні наголошують, що технічних перешкод для передачі ракет немає, однак ще потрібно визначити, як Україна зможе запускати Tomahawk.

Зазвичай ці ракети запускаються з надводних кораблів або підводних човнів, однак флот України нині суттєво ослаблений. Розглядається варіант використання наземних пускових установок, які розробили Корпус морської піхоти США та армія.

Європейські чиновники переконані, що навіть без офіційних пускових платформ українські інженери здатні знайти обхідні рішення, як це вже було з британськими ракетами Storm Shadow, адаптованими до літаків радянського зразка.

Україна розширює далекобійні можливості

Президент України Володимир Зеленський у дописі на X (Twitter) заявив, що Україна планує до кінця року розширити свої можливості для далекобійних ударів, щоб війна завершилась «на справедливих умовах».

«Глобальні санкції та наша точність ударів практично синхронізуються, щоб завершити цю війну на справедливих для України умовах. Усі цілі щодо глибоких ударів мають бути зафіксовані до кінця року», — наголосив Зеленський.

Що далі

Хоча Білий дім і Пентагон поки не коментують ситуацію, джерела CNN повідомляють, що питання про передачу Tomahawk залишається «на столі». Адміністрація Трампа вже підготувала план швидкого постачання ракет, якщо президент ухвалить позитивне рішення.

Тим часом Трамп, розчарований небажанням Кремля рухатися до реальних переговорів, схвалив нові санкції проти російських нафтових компаній і скасував заплановану зустріч із Путіним у Будапешті.

Передача Tomahawk Україні може стати одним із найважливіших рішень у сфері безпеки за останні місяці — кроком, який суттєво змінить баланс сил у війні проти Росії.