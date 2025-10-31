Іноземні хірурги за тиждень прооперували обличчя 32 бійців

В Івано-Франківську завершили шосту місію “Face the Future”, під час якої хірурги зі США, Канади та України провели 76 складних операцій для 32 пацієнтів з травмами голови та шиї.

Це найбільша за кількістю членів команди місія – у ній взяли участь 19 спеціалістів: сім хірургів, дев’ять медсестер, два анестезіологи та один відеограф. Упродовж тижня фахівці проводили реконструкції обличчя, носа та інші складні операції для відновлення частин обличчя пацієнтів.