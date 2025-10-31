Іноземні хірурги за тиждень прооперували обличчя 32 бійців

В Івано-Франківську завершили шосту місію “Face the Future”, під час якої хірурги зі США, Канади та України провели 76 складних операцій для 32 пацієнтів з травмами голови та шиї.
Це найбільша за кількістю членів команди місія – у ній взяли участь 19 спеціалістів: сім хірургів, дев’ять медсестер, два анестезіологи та один відеограф. Упродовж тижня фахівці проводили реконструкції обличчя, носа та інші складні операції для відновлення частин обличчя пацієнтів.
“Ми дуже раді бачити певний прогрес. Це вже наша шоста місія. Передопераційна підготовка вийшла вже на абсолютно новий вищий рівень і це дуже тішить”, – розповів керівник місії Пітер Адамсон.
За час шести місій команда провела 558 операцій для 188 пацієнтів, більшість з яких є військовими. Шість пацієнтів отримали індивідуальне протезування, яке було виготовлене спеціально для них.
Паралельно з операціями проводилися освітні заходи. На хірургічному симпозіумі зібралося 130 хірургів з усієї України, на симпозіумі для анестезіологів – 85 учасників. Симпозіум для медсестер відвідали 180 працівників, а заявки подали понад 900 осіб з усієї України, пише Галка.
“Місії, які ми проводимо, це не просто операції. Відбуваються речі, які дають нам натхнення, силу, віру в майбутнє і можливість пережити цей важкий час і цю важку війну. Разом ми творимо дива”, – зазначила координаторка місії, лікарка-отоларинголог Наталія Комашко.
Хірург з армії США у відставці Раймонд Чо, який бере участь у місії вчетверте, розповів, що травми, з якими стикається команда, дуже схожі за своєю складністю:
“Всі ці пацієнти постраждали через війну з росією. Протягом наших місій ми завжди стикалися з реконструкціями обличчя, реконструкціями носа та іншими операціями, які необхідні для того, щоб відновити частини обличчя пацієнта”.
Хірург Меттью Брейс провів 14 операцій, здебільшого це були реконструкції носа з використанням шматочків ребра.
“Це вже мій третій раз в Івано-Франківську. І чим особлива ця місія? Те, що я зміг взяти своїх медсестер з собою. Я працюю з ними здебільшого двічі-тричі на тиждень. І для мене це неймовірно, адже працювати в команді, яка вже знає, як допомогти хірургу – це дуже круто”, – поділився він.
Головна менторка медсестер Кріс Моррель відзначила зростання українських медсестер:
“Я бачу, що медсестри, ми боремося разом. Ми стаємо лідерами і ми стаємо тими, хто дбає про охорону здоров’я в Україні. У нас було майже 1000 запитів на відвідування нашого медсестринського симпозіуму, і нам просто не вистачало місця”.
Медбрат українського походження з Канади Андрій Костинюк поділився емоціями:
“Я народився в Канаді, в українській сім’ї, вдома мене мама навчила говорити українською мовою. Це дуже емоційно зворушливо бути з вами, в цій лікарні. Це чудова можливість для мене і практикувати медсестринство, і говорити українською мовою, і допомагати Україні і вашим захисникам”.
Представниця благодійної організації “Разом” Ірина Мацюк повідомила, що з 2022 року організація реалізувала вже всі медичні місії в Івано-Франківській обласній лікарні. Загальні витрати на шість місій склали майже 400 тисяч доларів.
Медичний директор лікарні та голова постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я Андрій Яворський подякував команді:
“Ви знайшли в собі сили, бажання, мужність, ресурси приїхати до нас, допомогти нам, підтримати нас. І нам це направду дуже важливо. Це 32 пацієнти, але деякі з них мали по 2-3 операції, ще є операції в майбутньому. Це велика підтримка всієї медичної спільноти”.
Команда вже обговорила плани на майбутнє та має бажання продовжувати місії для допомоги українським пацієнтам, які потребують складних реконструктивних операцій.