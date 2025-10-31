На Донеччині загинув солдат Василь Дутка з Івано-Франківщини

До Дубівської територіальної громади надійшла сумна звістка. 30 жовтня 2025 року біля села Олексієво-Дружківка Краматорського району Донецької області під час виконання бойового завдання загинув житель села Цінева — солдат Василь Дутка, 1989 року народження, повідомив голова Дубівської громади Олександр Мухар.

Що відомо про захисника

Василь Дутка служив у лавах Збройних сил України з 4 червня 2022 року. Він обіймав посаду водія розвідувального відділення розвідувального взводу мотопіхотного батальйону військової частини А0666. Вірний присязі, воїн до останнього подиху боронив Україну, її свободу та незалежність.

Громада висловлює щирі співчуття матері, брату, рідним, друзям, побратимам та всім, хто знав і шанував Василя.

“Він назавжди залишиться у нашій пам’яті мужнім, відважним воїном, який віддав життя за Вільну і Незалежну Україну. Вічна, світла пам’ять і безмежна шана Герою!” — йдеться у повідомленні громади. Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Дата та час зустрічі полеглого захисника буде повідомлено додатково.

Вічна слава Герою України!