Відтепер у першу зміну в Калуському центрі первинної медико-санітарної допомоги на Івано-Франківщині працюватимуть два рентген-апарати, що дозволить обстежувати за пів дня близько 120–140 пацієнтів.

Цього року поліклініка у Калуші, що на Івано-Франківщині, втратила можливість проводити рентген-діагностику, адже тут один за одним вийшли з ладу флюорограф, 1982 року випуску, та 20-річний рентген-апарат Toshiba, пишуть Вікна.

Практично відразу після виходу з ладу рентген-апарату, 18 березня, Калуський міський центр оголосив на Прозорро закупівлю цифрового рентгенодіагностичного комплексу з бюджетом 7 млн 933 тис. гривень. За результатами закупівлі на початку квітня уклали договір з ТОВ «Циммер медізин сістем Україна» з міста Києва — на постачання рентгенівської діагностичної системи Valory виробництва бельгійської компанії Agfa-Gevaert NV. Тоді придбаний рентгенівський комплекс встановили в підготовленому кабінеті, де раніше працював флюорограф. Обладнання запрацювало в середині червня. Станом на зараз тут проводять від 80 до 140 обстежень на день.

Крім того, наприкінці травня міський центр уклав договір на капітальний ремонт кабінетів рентгенологічного відділу поліклініки на вул. Хмельницького, 32 в місті Калуші на близько 1,5 млн гривень. За ці кошти відремонтували кабінети, де раніше працював рентген-апарат Toshiba. Тут не було ремонту 20 років. Для цього кабінету купили ще один сучасний рентген-апарат, бо поліклініці потрібно дві одиниці такого діагностичного обладнання: якщо один апарат, наприклад, потребуватиме ремонту, то працюватиме другий. Другий сучасний рентгенівський діагностичний комплекс Valory виробництва бельгійської компанії міський центр придбав у червні. Його вартість — понад 10,4 млн гривень.

На початку серпня обладнання встановили у поліклініці. Декілька місяців тривало оформлення дозвільних документів для початку його експлуатації.

Як повідомив керівник Калуського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Михайло Гаврилишин, 30 жовтня отримали погодження ядерного комітету. Вже з 3 листопада другий рентген-комплекс запускають у роботу.

Таким чином міський центр повністю оновив обладнання для рентген-діагностики, інвестувавши близько 20 млн гривень. На це знадобилося приблизно пів року.

За словами Михайла Гаврилишина, у першу зміну, до обіду, працюватимуть два рентген-апарати, на яких за половину дня можна буде обстежувати 120-140 відвідувачів. Відповідно у другу зміну, коли наплив відвідачів є суттєво меншим, працюватиме один з двох апаратів.