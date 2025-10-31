Городенківський виконком затвердив тарифи КП «Городенкаводоканал» на централізоване водопостачання та водовідведення на 2026 рік.

Згідно з повідомленням міськради у Facebook, тарифи на воду для населення з лічильниками залишаються незмінними: 47,68 грн за 1 кубометр води та 38,43 грн за водовідведення.

Однак, для мешканців, які не мають приладів обліку, тарифи зростуть. Плата за воду становитиме 66,48 грн, а за водовідведення – 47,37 грн. Це підвищення встановлено відповідно до економічно обґрунтованого тарифу, розробленого КП «ГОРОДЕНКАВОДОКАНАЛ».

Компенсація різниці в тарифах комунальному підприємству буде надана лише за тих споживачів, які мають встановлені лічильники.

Для соціальної підтримки вразливих громадян міська рада планує прийняти зміни, які дозволять придбати та встановити лічильники за кошти міського бюджету для пільгових категорій.

До них належать сім’ї загиблих (померлих) захисників та захисниць України; сім’ї захисників та захисниць, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок агресії; ветерани війни та учасники бойових дій; особи з інвалідністю І групи; члени родин зниклих безвісті, а також багатодітні сім’ї.