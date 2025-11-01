ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

900 орків, 6 танків та 2 засоби ППО – втрати окупантів за минулу добу

Автор: Ігор Василик
Знищений танк у лісі після бою
Як повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.11.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 01.11.25.

Втрати окупантів

  • особового складу / personnel – близько 1 142 730 (+900) осіб / persons
  • танків / tanks – 11 316 (+6) од.
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23 521 (+2) од.
  • артилерійських систем / artillery systems – 34 137 (+9) од.
  • РСЗВ / MLRS – 1 534 (+1) од.
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1 235 (+2) од.
  • літаків / aircraft – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів / helicopters – 346 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 76 704 (+349) од.
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3 917 (+0) од.
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0) од.
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 66 169 (+58) од.
  • спеціальна техніка / special equipment – 3 987 (+1) од.

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!

Орієнтовні втрати противника станом на 1 листопада 2025

