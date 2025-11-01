Полеглий герой був жителем Рожнівської територіальної громади, він мужньо боронив українську землю від московитських окупантів та до кінця залишався вірним військовій присязі.
Молодший сержант Іваночко Іван Іванович, народився в 1969 році. Проживав у селі Хімчин Косівського району.
Спочатку служив у ДШВ
Він був бійцем 79-ї десантно-штурмової бригади, а після поранення продовжив службу в Херсонській теробороні, яка згодом стала 124-ю бригадою берегової оборони. До останнього Іван Іванович залишався вірним присязі та своєму народу, пише Рожнівська сільська рада.
Зустріч воїна відбудеться у суботу, 1 листопада 2025 року, о 12.00 годині на майдані Незалежності міста Косова.
Чин похорону – у понеділок, 3 листопада, о 10:00 годині.