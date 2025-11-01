ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Сьогодні на Косівщину прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого героя Івана Іваночка

Автор: Ігор Василик
Український військовий у формі та свічка пам’яті
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Басейн і готель для відпочинку в Карпатах
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Полеглий герой був жителем Рожнівської територіальної громади, він мужньо боронив українську землю від московитських окупантів та до кінця залишався вірним військовій присязі.

Молодший сержант Іваночко Іван Іванович, народився в 1969 році. Проживав у селі Хімчин Косівського району.

Спочатку служив у ДШВ

Він був бійцем 79-ї десантно-штурмової бригади, а після поранення продовжив службу в Херсонській теробороні, яка згодом стала 124-ю бригадою берегової оборони. До останнього Іван Іванович залишався вірним присязі та своєму народу, пише Рожнівська сільська рада.

Зустріч воїна відбудеться у суботу, 1 листопада 2025 року, о 12.00 годині на майдані Незалежності міста Косова.

Чин похорону – у понеділок, 3 листопада, о 10:00 годині.

Військовий отримує нагороду за поранення
Іван Іваночко

Джерело(а) інформації

Рожнівська сільська рада

СХОЖІ НОВИНИ