Тендер на капітальний ремонт дороги Івано-Франківськ – Бистриця на відрізку між Надвірною та Бистрицею (загальна протяжність 22 кілометри), таки відбудеться. Після розгляду численних скарг про можливі порушення, Антимонопольний комітет відмовив усім скаржникам, та призначив проведення торгів на вівторок 04 листопада.

Нагадаємо, що Голова Пасічнянської громади спростував чутки про будівництво дороги до Буковелю

Будівництво чи ремонт?

Як попередньо повідомляв голова Пасічнянської територіальної громади Андрій Гунда, це буде капітальний ремонт вже існуючої дороги, а не будівництво нової. Але цифри говорять самі за себе. За 22 кілометри дороги, у час війни державний бюджет готовий заплатити майже 2, 4 мільярди гривень, а це близько 100 мільйонів гривень за 1 кілометр.

Відновлення торгів

Попередньо відомо, що скаргу на організаторів подали представники іноземної компанії із Азербайджану, про те їхні скарги визнали безпідставними.

Тендер відновлено!!! В вівторок 04.11.2025 року в 14.00 годині ми дізнаємося, яка фірма буде проводити ремонт дороги!!! Усім скаржникам, які подавали скарги відмовлено Антимонопольним комітетом!!! Дуже багато противників, але ми прорвемося!!! Напевно скоро завершиться війна, якщо дорогу в Карпатах хоче робити Азербайджанська фірма і подає скарги!!! Цікаво який завод вони будуть брати в оренду і звідки будуть возити асфальт, якщо виграють тендер!!!, написав на своїй сторінці Андрій Гунда

Дякую, що спільно відстоюємо наше право на нормальну дорогу!!! Ті хто має хорошу дорогу завжди буде шукати зачіпок… Східна приказка, яка поширена і в Азербайджані (Собаки гавкають, а караван іде), а дня них азербайджанською “İt hürər, karvan keçər.” Най гавкають, а ми зробимо роботу!!!, йдеться у дописі

