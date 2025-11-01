У суботу 01 листопада, в місті Івано-Франківську тимчасово обмежили рух кількох тролейбусних маршрутів через відсутність електропостачання.
Про це пише інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на КТ “Електроавтотранс”.
Зранку без напруги залишалися села Угринів та Ямниця, тому тролейбуси маршруту №4 не курсують.
Пізніше зникла напруга також на вулицях Івасюка та Незалежності, у зв’язку з чим:
- тролейбуси маршруту №3 змінили рух – вони їдуть по вул. Лепкого, Незалежності, Мельника, Сахарова, Бандери й назад до ОКЛ, без заїзду до «Родону» (наразі рух відновлено);
- маршрути №2, №7 тимчасово не курсують (наразі рух відновлено);
- тролейбуси №8 (з АС-3) та №3 (з ОКЛ) курсують лише до вул. Мельника та вул. Сахарова, після чого повертаються назад (наразі рух відновлено).