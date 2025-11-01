У суботу 01 листопада, в місті Івано-Франківську тимчасово обмежили рух кількох тролейбусних маршрутів через відсутність електропостачання.

Про це пише інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на КТ “Електроавтотранс”.

Зранку без напруги залишалися села Угринів та Ямниця, тому тролейбуси маршруту №4 не курсують.

Пізніше зникла напруга також на вулицях Івасюка та Незалежності, у зв’язку з чим: