Голова Пасічнянської громади спростував чутки про будівництво дороги до Буковелю

У мережі шириться обурення, що нову дорогу до курорту Буковель нібито зводять за державні кошти. Проте голова Пасічнянської громади Андрій Гунда запевняє: мова йде про капітальний ремонт траси Івано-Франківськ – Бистриця, а не про будівництво дороги до курорту.

Про це він розповів під час спілкування з журналістами у рамках престуру організованого Івано-Франківським регіональним відділенням Асоціації міст, інформує кореспондентка Бліц-Інфо.

“Будівництво цієї дороги не вигідне для бізнес-еліт, які вклалися в готелі у Яремче, Татарові, Микуличині, Ворохті. Тому такий спротив. Роблячи дорогу для людей, вона буде і для бізнесу. Це дуже підтримає економіку громади через надходження податків”, – пояснив голова.

Окремо Андрій Гунда пояснив, що насправді ця дорога називається Івано-Франківськ-Надвірна і реальна її вартість по тендеру буде в межах 1 мільярд 600 млн.

“Ці заголовки, які зараз є у мережі та фото буковельської дороги не відповідають дійсності. На мою думку, ця дорога має бути, адже їхати 2 години 20 км це не нормально. Після десятої поїздки на схід я подумав, чому там можна будувати дороги, а у нас ні? Я хочу наголосити, це не дорога до Буковелю, а дорога для звичайних людей. Бистриця не сусідка Буковелю. Курорт має зараз кращу дорогу. Я впевнений, що ця дорога, через яку скільки шуму, не буде збудована до Буковелю ще дуже довго. Чому так дорого за 23 кілометри? Бо йдеться про ремонт 14 мостів, кількох кілометрів підпірних стінок, адже дорога проходить у дуже складній місцевості. Дорога буде йти суто до Бистриці. Від села до Буковелю це вже зовсім інший тендер буде і набагато дорожчий, адже там треба будувати нову дорогу шириною 8 метрів”, – запевнив Андрій Гунда.

Нагадаємо, у вересні оголосили тендер з капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Івано-Франківськ – Бистриця. Очікувана вартість – 2 367 312 569 гривень.

Проект передбачає ремонт ділянки дороги довжиною 22,813 км.

Автошлях, який з’єднує села Пасічну, Зелену, Максимець та Бистрицю, де проживає близько 15 тисяч людей, не бачив капітального ремонту вже майже 20 років. Через критичний стан дорожнього покриття мешканці неодноразово зверталися до влади з вимогою відновлення дороги.