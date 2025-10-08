У Ворохті завершився чемпіонат України зі стрибків на лижах з трампліна

У Ворохті на трамплінах Івано-Франківської комплексної обласної ДЮСШ із зимових видів спорту 5 жовтня завершився чемпіонат України зі стрибків на лижах із трампліна.
Про це інформує Правда з посиланням на Ворохтянську селищну раду.
Змагання тривали з 2 до 5 жовтня. Спершу стартували наймолодші учасники віком 12–16 років на трамплінах К-30 і К-75, а далі до боротьби долучилися юніори та юніорки.
На трампліні К-90 метрів представники Івано-Франківщини показали відмінні результати. Переможцем серед чоловіків став лідер збірної України Євген Марусяк, якому лише 2,5 метри забракло до рекорду трампліна — 102,5 метра. Срібло здобув ворохтянець Віталій Калініченко, бронзу — чемпіон України серед юніорів Віталій Дручків.
Серед жінок на трампліні К-75 золоту нагороду виборола Жанна Глухова з Ворохти, срібну — Мар’яна Онуфрак із Вороненки, а бронзову — Анастасія Тутко з Татарова.
У школі зазначають, що ці виступи стали важливим етапом підготовки до міжнародних стартів. Попереду — формування складу збірної України для участі в Олімпійських іграх.
Вже 7 жовтня у Ворохті стартував чемпіонат України з лижного двоборства — останні всеукраїнські змагання цього року з цього виду спорту.