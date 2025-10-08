Наказала сину душити та різати: у Франківську суд відправив до спецзакладу 13-річного хлопця, якого мати змусила вбивати

Правоохоронці Прикарпаття розслідують особливо тяжкий злочин, який стався у Бурштині наприкінці вересня, — умисне вбивство з корисливих мотивів, до якого, за версією слідства, була залучена малолітня дитина. Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду ухвалив рішення про поміщення 13-річного хлопця, фігуранта справи, до приймальника-розподільника для дітей.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, ініціаторкою злочину стала матір підлітка. Через боргові зобов’язання жінка спланувала вбивство знайомої, щоб заволодіти її грошима (загалом близько 2000 доларів США та 13 000 гривень), пише Бліц-Інфо.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Слідство стверджує, що для реалізації злочинного наміру жінка втягнула свого 13-річного сина. Хлопцю було наказано застосувати шнурок для удушення жертви. Коли потерпіла впала, матір принесла ніж і наказала сину завдати їй ударів у ділянки рук та голови. Смерть потерпілої настала внаслідок механічної асфіксії.

Мати дитини вже отримала підозру в організації, керуванні та підготовці до вчинення умисного вбивства, і наразі перебуває під вартою в Івано-Франківській УВП.

Під час допиту підліток підтвердив свою причетність до суспільно небезпечного діяння. Однак, згідно з висновком психолога, який був наданий суду, хлопець: усвідомлював зміст своїх дій, але здійснював їх під прямим психологічним та фізичним примусом матері; має прояви психотравматизації та страх перед матір’ю; його залежність та досвід систематичного фізичного насильства з боку матері визначили його нездатність протистояти її вимогам.

Прокурор наполягав на необхідності поміщення малолітнього до спеціального закладу на 30 днів. Головні аргументи: особлива тяжкість злочину, відсутність належного контролю (матір під вартою), а також ризики переховування від слідства та вчинення іншого правопорушення.

Захисник та законний представник просили відмовити, вказуючи на наявність рідного батька, який міг би опікуватися сином.

Вислухавши сторони та врахувавши всі докази, зокрема висновок психолога про відсутність сталих соціальних зв’язків та неможливість забезпечення достатнього контролю за поведінкою хлопця, слідчий суддя ухвалив:

Помістити 13-річного підлітка до приймальника-розподільника для дітей Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області строком на 30 діб, до 29 жовтня 2025 року.

Нагадаємо, наприкінці вересня поліція повідомила 33-річній мешканці Бурштина про підозру в організації, керуванні та підготовці до вчинення умисного вбивства з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 27, ч. 2 п. 6 ст. 115 КК України). 29 вересня 2025 року Івано-Франківський міський суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєний особливо тяжкий злочин жінці загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Розслідування триває.