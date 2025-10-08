ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Після поранення помер військовослужбовець Борис Драч

Автор: Уляна Роднюк
8 жовтня стало відомо, що на Прикарпатті, перебуваючи у відпусті через поранення помер 24-річний військовий.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івана Диріва.

“Сьогодні наша громада переживає важку втрату. Від нас пішов Герой, військовослужбовець Борис Драч 05.07.2001 року народження, який, перебуваючи у відпустці через поранення, залишив цей світ. Його мужність і відданість службі назавжди залишаться в наших серцях.

Запрошуємо всіх, хто хоче вшанувати пам’ять нашого героя, приєднатися до зустрічі сьогодні, 08.10.2025, о 17:30 біля заправки БРСМ на в’їзді в громаду. Ми проїдемо разом вздовж озера до світлофора, далі по вул. Грушевського, до міської ради, проспектом Незалежності до кімнати смутку в церкві Андрія Первозванного”, – наголосив Іван Дирів. 

Похорон Бориса Драча відбудеться 10 жовтня 2025 року об 11 годині.

Редакція сайту Івано-Франківська висловлює співчуття рідним і близьким померлого воїна.

