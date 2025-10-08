Де працюють українці в Польщі: досвід Worksol Group

Польща залишається найпопулярнішою країною для трудової міграції українців. Тисячі наших громадян щороку їдуть туди на роботу — як сезонну, так і тимчасову. Один із найзручніших способів знайти вакансію за кордоном — звернутися до агентства з працевлаштування.

Як повідомляє сайт zhitomir.info, робота через агентства у Польщі регулюється спеціальним законом «Про тимчасове працевлаштування». Такий формат підходить людям, які хочуть попрацювати кілька місяців, перевірити нову професію або просто швидко заробити. Водночас через агентства працюють не лише іноземці, а й самі поляки — для багатьох це можливість випробувати себе без ризику довготривалого контракту.

Worksol Group — досвід і довіра

Одним із найвідоміших агентств у Польщі є Worksol Group, яке понад 15 років допомагає компаніям підбирати працівників різних спеціальностей. Завдяки професійному підходу, великій базі кандидатів із Польщі та інших країн, компанія здобула репутацію надійного партнера.

Серед клієнтів Worksol — підприємства з виробничої, логістичної, будівельної та сервісної галузей. Агенція підбирає як висококваліфікованих спеціалістів (зварювальників, операторів, швачок), так і працівників загального профілю — пакувальників чи контролерів якості.

Що таке «оренда працівників»

Популярна послуга агентства — wynajem pracowników, або оренда персоналу. Це означає, що Worksol самостійно шукає, оформлює й адмініструє працівників, передаючи їх компаніям на визначений термін. Такий підхід дозволяє бізнесу швидко закривати вакансії у періоди підвищеного попиту.

Варіанти співпраці

Компанія пропонує три моделі роботи:

Тимчасова зайнятість — короткостроковий найм працівників.

— короткостроковий найм працівників. Аутсорсинг процесів — управління окремим напрямом роботи клієнта.

— управління окремим напрямом роботи клієнта. Прямий рекрутинг — підбір кандидатів на постійне працевлаштування.

Міжнародна команда Worksol

У базі агентства — кандидати не лише з Польщі, а й з України, Індонезії, Філіппін, Колумбії та Аргентини. Завдяки цьому Worksol швидко реагує на запити роботодавців і забезпечує компанії персоналом потрібної кваліфікації.

