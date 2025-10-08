У Франківську суд визнав сімейним спором спробу бабусі забрати внука зі школи для релігійних зборів

Івано-Франківський апеляційний суд у вересні відмовив у задоволенні скарги матері, яка вимагала відкрити кримінальне провадження щодо родичів через вплив на дитину.

Суд підтвердив, що поліція діяла законно, не внісши відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), пише Бліц-Інфо.

Так, мати дитини звернулася до поліції після того, як бабуся та дідусь 23 травня прийшли до Ліцею №11 та намагалися забрати онука (2018 р.н.) для примусового відвідування зборів «Свідків Єгови».

У своїй заяві жінка стверджувала, що бабуся пропонувала дитині гроші та погано говорила про матір і питала, чи хоче хлопчик побачити тата, який нібито чекає в машині. Мати вважала, що це була спроба викрадення (ст. 146 КК України). Пізніше адвокат вимагав розслідування за порушення рівноправності громадян (ч. 1 ст. 161 КК України).

Апеляційний суд погодився з висновком слідчого судді, що факти, викладені у заяві, не тягнуть на кримінальний злочин.

Головні аргументи суду: Заява не містить достатніх даних, щоб відкривати кримінальне провадження. Суперечка має ознаки конфлікту між родичами щодо виховання дитини та релігійного впливу. Такі питання повинні вирішуватися в цивільному суді або за допомогою органів опіки та піклування, а не в рамках кримінального розслідування.

Рішення Апеляційного суду є остаточним і оскарженню не підлягає.