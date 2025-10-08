НАОНІ Оркестра представить в Івано-Франківську програму «Рок-хіти та саундтреки»

21 жовтня 2025 року о 19:00 в ККЗ АРЕНА–центр виступить легендарний НАОНІ Оркестра з унікальною програмою «Рок-хіти та саундтреки».
На гостей концерту чекає видовищне музичне дійство, де зустрінуться культові рок-композиції, впізнавані кіносаундтреки та українська музика в абсолютно новому звучанні.
Унікальна програма – нове звучання улюблених хітів
У програмі концерту:
- світові шедеври The Beatles, Deep Purple, ABBA, Metallica, Depeche Mode, Pink Floyd, Adele;
- легендарні українські пісні гуртів «Океан Ельзи» та «Скрябін»;
- музика з найвідоміших фільмів – «Місія нездійсненна», «Таксі», «Титанік», «Хрещений батько»;
- класичні твори у несподіваних та яскравих аранжуваннях.
Завдяки понад 40 народним інструментам – від бандури, цимбалів і кобзи до трембіти, дримби та зозульок – знайомі мелодії зазвучать по-новому, створюючи масштабну та захопливу музичну палітру.
Музична легенда України
НАОНІ Оркестра – це Національний оркестр народних інструментів України, заснований у 1969 році. З 1997 року колектив має почесне звання «Національний» і вважається музичною гордістю країни.
Художній керівник оркестру – Народний артист України, лавреат Національної премії ім. Тараса Шевченка професор Віктор Гуцал.
Подія, яку не можна пропустити
Кожен концерт НАОНІ – це потужна енергетика, майстерне виконання та неповторна атмосфера.
Осінній Івано-Франківськ наповниться новими яскравими емоціями – з першої ж ноти!Квитки вже у продажу https://concert.ua/uk/booking/naoni-orkestra-lviv/
Реклама