НАОНІ Оркестра представить в Івано-Франківську програму «Рок-хіти та саундтреки»

21 жовтня 2025 року о 19:00 в ККЗ АРЕНА–центр виступить легендарний НАОНІ Оркестра з унікальною програмою «Рок-хіти та саундтреки».

На гостей концерту чекає видовищне музичне дійство, де зустрінуться культові рок-композиції, впізнавані кіносаундтреки та українська музика в абсолютно новому звучанні.

Унікальна програма – нове звучання улюблених хітів

У програмі концерту:

світові шедеври The Beatles, Deep Purple, ABBA, Metallica, Depeche Mode, Pink Floyd, Adele ;

; легендарні українські пісні гуртів «Океан Ельзи» та «Скрябін» ;

та ; музика з найвідоміших фільмів – «Місія нездійсненна», «Таксі», «Титанік», «Хрещений батько» ;

; класичні твори у несподіваних та яскравих аранжуваннях.

Завдяки понад 40 народним інструментам – від бандури, цимбалів і кобзи до трембіти, дримби та зозульок – знайомі мелодії зазвучать по-новому, створюючи масштабну та захопливу музичну палітру.

Музична легенда України

НАОНІ Оркестра – це Національний оркестр народних інструментів України, заснований у 1969 році. З 1997 року колектив має почесне звання «Національний» і вважається музичною гордістю країни.

Художній керівник оркестру – Народний артист України, лавреат Національної премії ім. Тараса Шевченка професор Віктор Гуцал.

Подія, яку не можна пропустити

Кожен концерт НАОНІ – це потужна енергетика, майстерне виконання та неповторна атмосфера.

Осінній Івано-Франківськ наповниться новими яскравими емоціями – з першої ж ноти!Квитки вже у продажу https://concert.ua/uk/booking/naoni-orkestra-lviv/

Реклама