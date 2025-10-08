На перехресті Коновальця – Сорохтея розпочали встановлення сучасного адаптивного світлофора

В Івано-Франківську стартували підготовчі роботи для облаштування нового світлофора на перехресті вулиць Євгена Коновальця та Сорохтея. Підрядна організація вже розпочала встановлення закладних під опори майбутнього світлофорного об’єкта.

Що особливого у новому світлофорі



Це буде перший світлофор у місті, що працюватиме на сучасному контролері Swarko, який адаптивно регулюватиме рух — змінюючи тривалість сигналів залежно від інтенсивності транспорту та пішоходів.

Для цього встановлять сенсори, що вимірюватимуть трафік у реальному часі. Також передбачені доступні пониження на переходах і нове освітлення, аби забезпечити безпечний перехід у темну пору доби.

Як зміниться організація руху

З вулиці Сорохтея можна буде повертати ліворуч на Коновальця.

Водночас лівий заїзд із Коновальця до ТЦ «Велмарт» буде закрито.

«Ми пропонували торговому центру долучитись до співфінансування розширення дороги та облаштування лівого повороту, однак вони відмовились. При цьому саме цей заїзд найбільше потрібен їм. Для порівняння, ТЦ “Менс” і “Велес” свої світлофори профінансували повністю за власний кошт», — зазначили у міській раді.

Чому це важливо



Перехрестя Коновальця – Сорохтея вже давно вважається аварійно небезпечним: тут неодноразово траплялися ДТП за участю пішоходів, а через великий потік людей часто виникали затори.

Новий світлофор покликаний зробити рух безпечнішим, а також впорядкувати транспортні потоки на одному з найжвавіших перехресть Івано-Франківська.