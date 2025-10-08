У Коломиї стартував опалювальний сезон

Розпочали опалювальний сезон в громаді вже сьогодні. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету.
Це означає, що вже найближчими днями в комунальних закладах буде тепліше, повідомив голова Коломийської громади Богдан Станіславський.
Передусім почнуть працювати котельні, які використовують тверде паливо – вони технічно готові й можуть запуститися оперативно.
Газові котельні запустять одразу після отримання офіційного дозволу від «Нафтогазу». Відповідний запит подали завчасно, тож очікують рішення найближчим часом. Це стандартна процедура, якої зобов’язані дотримуватися.
“Ми розпочали підготовку ще на початку осені – проводили технічні огляди, перевірки обладнання, тестові пуски систем, щоб переконатися: усе працює стабільно. Такі заходи потрібні, аби уникнути аварійних ситуацій під час подачі тепла й забезпечити комфорт мешканців громади. То ж тепер, врахувавши погодні умови, ми можемо розпочати опалення раніше, як зазвичай – щоб у лікарнях, школах та садочках було тепло”, – зазначає очільник громади.