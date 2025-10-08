У Коломиї стартував опалювальний сезон

Розпочали опалювальний сезон в громаді вже сьогодні. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету.

Це означає, що вже найближчими днями в комунальних закладах буде тепліше, повідомив голова Коломийської громади Богдан Станіславський.

Передусім почнуть працювати котельні, які використовують тверде паливо – вони технічно готові й можуть запуститися оперативно.

Газові котельні запустять одразу після отримання офіційного дозволу від «Нафтогазу». Відповідний запит подали завчасно, тож очікують рішення найближчим часом. Це стандартна процедура, якої зобов’язані дотримуватися.