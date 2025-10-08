Міжнародні резерви України у вересні зросли

Міжнародні резерви України минулого місяця збільшилися на 1,1% і станом на 1 жовтня 2025 року становили 46,5 млрд доларів США.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Там розповіли, що динаміка була зумовлена ​​значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів та зменшенням обсягів чистого продажу валюти на ринку.

На валютні рахунки уряду до НБУ у вересні надійшло 2,9 млрд доларів, у тому числі:

1,43 млрд доларів – через рахунки Світового банку;

1,17 млрд доларів – від ЄС у рамках ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

298,4 млн доларів – від розміщення ОВДП.

У той же час на обслуговування та погашення державного боргу у вересні спрямували 563,6 млн доларів. Ще 254,4 млн доларів були перераховані на рахунки МВФ.

Чистий продаж валюти НБУ в березні скоротився на 15% порівняно із серпнем і склав 2,29 млрд доларів. У той же час обсяги викупу валюти в резерви становили 1,7 млн доларів.