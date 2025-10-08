Міжнародні резерви України у вересні зросли

Міжнародні резерви України минулого місяця збільшилися на 1,1% і станом на 1 жовтня 2025 року становили 46,5 млрд доларів США.
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Там розповіли, що динаміка була зумовлена значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів та зменшенням обсягів чистого продажу валюти на ринку.
На валютні рахунки уряду до НБУ у вересні надійшло 2,9 млрд доларів, у тому числі:
- 1,43 млрд доларів – через рахунки Світового банку;
- 1,17 млрд доларів – від ЄС у рамках ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
- 298,4 млн доларів – від розміщення ОВДП.
У той же час на обслуговування та погашення державного боргу у вересні спрямували 563,6 млн доларів. Ще 254,4 млн доларів були перераховані на рахунки МВФ.
Чистий продаж валюти НБУ в березні скоротився на 15% порівняно із серпнем і склав 2,29 млрд доларів. У той же час обсяги викупу валюти в резерви становили 1,7 млн доларів.
«Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту», – йдеться у заяві регулятора.