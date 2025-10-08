Знову сумна звістка сколихнула Верховинську громаду – помер старший лейтенант Василь Степанович Танасійчук, 1977 року народження, уродженець селища Верховина.

Пише Правда.іф з посиланням на Верховинську селищну раду.

Василь Танасійчук служив офіцером резерву 1 взводу 95 запасної роти військової частини А4820. Він віддано виконував свій військовий обов’язок, залишаючись вірним присязі та Батьківщині.

Герой відійшов у вічність 2 жовтня 2025 року в лікувальному закладі міста Харків — унаслідок тяжкої двобічної гнійної пневмонії.

“У цей скорботний час Верховинська громада висловлює найщиріші співчуття рідним і близьким Василя Танасійчука.

Разом із вами ми схиляємо голови у глибокій жалобі за мужнім воїном, який своєю службою наближав перемогу України”, – йдеться у дописі.