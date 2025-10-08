ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У селі Цуцилів на Івано-Франківщині продовжують ліквідовувати наслідки падіння російського дрона

Автор: Олег Мамчур
У селі Цуцилів на Івано-Франківщині продовжують ліквідовувати наслідки падіння російського дрона
Диван на коліщатках в темній вітальні
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Орієнтовна сума збитків сягає орієнтовно 250 тисяч гривень. 5 жовтня уламки пошкодили чотири обійстя — в оселях вибиті шибки, пошкоджені дахи й подвір’я.

Наразі комунальники Переріслянської громади й волонтери замінили дах будинку, де мешкає мати військовослужбовця Ольга Якубів, повідомила кореспондентка Суспільного.

5 жовтня 2025 року частина російського “шахеда” впала на подвір’я Ольги Якубів у Цуцилові. Жінка проживає сама. Її єдиний син воює на фронті.

“Якраз молилася, слухала службу Божу в хаті. Чую, а мене так ніби хтось по плечах якоюсь дошкою вдарив. Я впала та лежала. Служба далі йшла. Такий звук страшний, гримнуло так сильно, бахнуло. Я виходжу надвір, а там все горить”, — розповідає Ольга Якубів.

Цуцилів, Ольга Якубів

Ударна хвиля розбила шибки в оселі пенсіонерки. Зараз вікна закриті клейонкою.

“Не зачиняються двері вгорі. То все повибивало. І там у хатчині вибило, і в стайні повідкривало, кури погоріли. Якби не дерево і не той горіх, то б кут хати знесло”, — продовжує Ольга Якубів.

Цуцилів, Франківщина, атака РФ

Крім цього, уламки від російського безпілотника пошкодили дах будинку, тож його довелося повністю заміняти.

“Дай, Боже, здоров’я добрим людям, що допомогли мені накрити хату, бо що б я робила? Приїхали шість хлопців, все поздіймали та й накрили мені”, — говорить жінка.

Пошкоджень зазнав і сусідній будинок, де проживає сестра Ольги Якубів. Зі слів Катерини Попович, ударна хвиля вибила в її домі десять вікон. Її родич тимчасово перекрив їх фанерою.

Цуцилів, Катерина Попович

“Чоловік лежав під тим вікном, я — під іншим, а дочка з дитиною — під ще одним вікном. Малий виліз на фіраночку, там сидів собі. І тут моментом зірвалося, і в нас скляні вікна посипалися. А скла багато, тому що подвійні вікна”, — розповідає жителька Цуцилова Катерина Попович.

Цуцилів, вирва від дрона РФ

Зі слів голови Переріслянської громади Володимира Молдавчука, в селі Цуцилів внаслідок російської атаки пошкоджені чотири обійстя. Загальна сума збитків сягає приблизно 250 тисяч гривень.

Голова Переріслянської громади, Володимир Молдавчук

“Працівники пожежно-рятувального підрозділу сіл Гаврилівка і Перерісль перекрили дах жительки, син якої у лавах Збройних сил України. Насамперед дбаємо про соціально незахищені верстви. Ухвалили рішення про відшкодування мешканцям села всіх збитків, завданих обстрілом РФ. На щастя, постраждало небагато житлових будинків і тільки декілька господарських споруд. Постараємося максимально людям допомогти”, — каже Володимир Молдавчук.

Що відомо про обстріли РФ Івано-Франківська та області 5 жовтня

Повітряна тривога в Івано-Франківській області почалася о 4:04. Перші звуки вибухів пролунали у Бурштині о 5:02. Це сталося після попередження Повітряних сил про те, що на територію регіону летять “шахеди”.

Згодом пролунали ще щонайменше тринадцять серій повторних вибухів. Відбій повітряної тривоги в області оголосили о 8:42.

Унаслідок комбінованої атаки РФ в Івано-Франківському районі травмувалася людина. Через падіння уламків виникла пожежа. Рятувальники загасили її.

У Надвірнянському районі були пошкоджені три житлові будинки та дві господарські споруди.

В одному із сіл Івано-Франківської громади також зафіксували пошкодження оселі через російську атаку. Окрім цього, у квартирі в одному з мікрорайонів Івано-Франківська побиті вікна.

Джерело(а) інформації

СХОЖІ НОВИНИ