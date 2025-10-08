Орієнтовна сума збитків сягає орієнтовно 250 тисяч гривень. 5 жовтня уламки пошкодили чотири обійстя — в оселях вибиті шибки, пошкоджені дахи й подвір’я.

Наразі комунальники Переріслянської громади й волонтери замінили дах будинку, де мешкає мати військовослужбовця Ольга Якубів, повідомила кореспондентка Суспільного.

5 жовтня 2025 року частина російського “шахеда” впала на подвір’я Ольги Якубів у Цуцилові. Жінка проживає сама. Її єдиний син воює на фронті.

“Якраз молилася, слухала службу Божу в хаті. Чую, а мене так ніби хтось по плечах якоюсь дошкою вдарив. Я впала та лежала. Служба далі йшла. Такий звук страшний, гримнуло так сильно, бахнуло. Я виходжу надвір, а там все горить”, — розповідає Ольга Якубів.

Ударна хвиля розбила шибки в оселі пенсіонерки. Зараз вікна закриті клейонкою.

“Не зачиняються двері вгорі. То все повибивало. І там у хатчині вибило, і в стайні повідкривало, кури погоріли. Якби не дерево і не той горіх, то б кут хати знесло”, — продовжує Ольга Якубів.

Крім цього, уламки від російського безпілотника пошкодили дах будинку, тож його довелося повністю заміняти.

“Дай, Боже, здоров’я добрим людям, що допомогли мені накрити хату, бо що б я робила? Приїхали шість хлопців, все поздіймали та й накрили мені”, — говорить жінка.

Пошкоджень зазнав і сусідній будинок, де проживає сестра Ольги Якубів. Зі слів Катерини Попович, ударна хвиля вибила в її домі десять вікон. Її родич тимчасово перекрив їх фанерою.

“Чоловік лежав під тим вікном, я — під іншим, а дочка з дитиною — під ще одним вікном. Малий виліз на фіраночку, там сидів собі. І тут моментом зірвалося, і в нас скляні вікна посипалися. А скла багато, тому що подвійні вікна”, — розповідає жителька Цуцилова Катерина Попович.

Зі слів голови Переріслянської громади Володимира Молдавчука, в селі Цуцилів внаслідок російської атаки пошкоджені чотири обійстя. Загальна сума збитків сягає приблизно 250 тисяч гривень.

“Працівники пожежно-рятувального підрозділу сіл Гаврилівка і Перерісль перекрили дах жительки, син якої у лавах Збройних сил України. Насамперед дбаємо про соціально незахищені верстви. Ухвалили рішення про відшкодування мешканцям села всіх збитків, завданих обстрілом РФ. На щастя, постраждало небагато житлових будинків і тільки декілька господарських споруд. Постараємося максимально людям допомогти”, — каже Володимир Молдавчук.

Що відомо про обстріли РФ Івано-Франківська та області 5 жовтня

Повітряна тривога в Івано-Франківській області почалася о 4:04. Перші звуки вибухів пролунали у Бурштині о 5:02. Це сталося після попередження Повітряних сил про те, що на територію регіону летять “шахеди”.

Згодом пролунали ще щонайменше тринадцять серій повторних вибухів. Відбій повітряної тривоги в області оголосили о 8:42.

Унаслідок комбінованої атаки РФ в Івано-Франківському районі травмувалася людина. Через падіння уламків виникла пожежа. Рятувальники загасили її.

У Надвірнянському районі були пошкоджені три житлові будинки та дві господарські споруди.

В одному із сіл Івано-Франківської громади також зафіксували пошкодження оселі через російську атаку. Окрім цього, у квартирі в одному з мікрорайонів Івано-Франківська побиті вікна.