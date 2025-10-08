9 жовтня 2025 року на території Верховинського району оголошено Днем жалоби. Таке рішення ухвалено згідно зі спільним розпорядженням голови Верховинської районної державної адміністрації – начальника районної військової адміністрації та голови Верховинської районної ради.

Пише Правда.іф з посиланням на Верховинська районна рада.

День жалоби встановлено з метою вшанування пам’яті загиблого військовослужбовця — Дмитра Слюсарчука, уродженця села Черемошна Верховинського району, який віддав життя, боронячи Україну.

“На знак скорботи за загиблим Героям у районі буде приспущено Державний Прапор України із чорною стрічкою на будівлях органів влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності”, – йдеться у дописі.

Крім того, у День жалоби обмежується проведення розважально-концертних заходів та забороняється звучання розважальної музики у закладах торгівлі й громадського харчування.