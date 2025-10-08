ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Верховинщині оголошено День жалоби за загиблим воїном Дмитром Слюсарчуком

Автор: Оксана Марушкевич
Свічка пам’яті та український прапор з траурною стрічкою
Диван на коліщатках в темній вітальні
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago_23
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

9 жовтня 2025 року на території Верховинського району оголошено Днем жалоби. Таке рішення ухвалено згідно зі спільним розпорядженням голови Верховинської районної державної адміністрації – начальника районної військової адміністрації та голови Верховинської районної ради.

Пише Правда.іф з посиланням на Верховинська районна рада.

День жалоби встановлено з метою вшанування пам’яті загиблого військовослужбовця — Дмитра Слюсарчука, уродженця села Черемошна Верховинського району, який віддав життя, боронячи Україну.

“На знак скорботи за загиблим Героям у районі буде приспущено Державний Прапор України із чорною стрічкою на будівлях органів влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності”, – йдеться у дописі.

Крім того, у День жалоби обмежується проведення розважально-концертних заходів та забороняється звучання розважальної музики у закладах торгівлі й громадського харчування.

Джерело(а) інформації

СХОЖІ НОВИНИ