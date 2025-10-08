Розшук припинено! Поліція встановила місцезнаходження малолітнього мешканця селища Рожнятова.
Пише Правда.іф з посиланням на поліцію області.
Правоохоронцями встановлено, що хлопець перебуває з батьком. З ним все добре.
“Відділ ювенальної превенції розшукує 13-ти річного хлопця, який 07 жовтня пішов з дому та по даний час місцеперебування його невідоме. За інформацією родичів міг поїхати до Харкова .
Зниклий – Данилов Богдан Генадійович, 2012 р.н., мешканець с-ща Рожнятів, уродженець міста Харкова .
Прикмети розшукуваного:
зріст близько 150 см, худорлявої тілобудови, волосся темно-каштановго кольору, коротке.
Одягнений: чорна куртка (оранжевий комір), темно-сині джинси, кросівки чорні шкіряні з білими смужки, кепка кольору хакі . Мав з собою рюкзак чорного кольору з написом “тік ток”, – йшлося у дописі.