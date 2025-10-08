ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На фронті зник безвісти військовий з Прикарпаття Павлів Михайло

Автор: Оксана Марушкевич
Зниклий безвісти військовий України
Тривожна звістка надійшла до Делятинської громади — безвісти зник захисник України, старший стрілець Павлів Михайло, 1992 року народження.

Пише Правда.іф з посиланням на Делятинську ТГ.

Михайло Павлів проходив військову службу у складі мотопіхотного батальйону управління військової частини А4267, де обіймав посаду старшого стрільця, вогнеметника мотопіхотного відділення.

За офіційною інформацією, боєць зник безвісти в районі населеного пункту Виїмка Бахмутського району Донецької області. Трагедія сталася внаслідок обвалу укриття після удару дроном-камікадзе російських окупантів.

Відомо, що військовослужбовець родом із селища Делятин (вул. Ольги Кобилянської). У вересні 2023 року він був призваний на службу та відтоді сумлінно виконував бойові завдання на передовій.

“Громада висловлює щиру підтримку родині воїна та сподівається на його якнайшвидше повернення.

Щиро молимося і просимо Господа, щоб Михайло знайшовся живим і неушкодженим. Україна пам’ятає і чекає своїх героїв”, – йдеться у дописі.

