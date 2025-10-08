Завтра, 9 жовтня, Верховинська громада зустрічаємо “на щиті” полеглого Дмитра Слюсарчука, жителя села Черемошна.
Повідомляє Верховинська районна рада, передає Правда.іф.
О 11:45 годині траурний кортеж з тілом загиблого воїна вирушить з Кривопільського перевалу.
О 12:30 годині відбудеться панахида за загиблим Воїном біля стели Героїв Небесної Сотні у селищі Верховина.
Після панахиди кортеж вирушить до рідного села Героя.
“Прохання до всіх жителів району гідно зустріти траурний кортеж із квітами та лампадками біля своїх будинків та установ”, – йдеться у дописі.
Чин похорону військового відбудеться у селі Черемошна 10 жовтня об 11 годині.
Вічна пам’ять полеглому Воїну.