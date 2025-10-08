США занепокоєні можливістю контролю використання Україною ракет Tomahawk, – ЗМІ

У Білому домі висловлюють занепокоєння через можливість контролю за тим, як Збройні сили України використовуватимуть далекобійні крилаті ракети Tomahawk.

Про це повідомляє Axios.

Як нагадує видання, українська сторона наголошує, що ракети Tomahawk дадуть змогу завдавати ударів по військових об’єктах углиб території росії, а також стануть ефективним інструментом стримування голови Кремля володимира путіна, посилюючи позиції України на переговорах.

Згідно зі словами одного з джерел медіа, близького до українського уряду, представники адміністрації Трампа останніми тижнями висловлювали побоювання, чи зможе Білий дім забезпечити контроль над використанням Tomahawk Києвом після купівлі ракети та оплати країнами НАТО.

Водночас, інше джерело в українській владі повідомило, що наразі в Україні ще не мають підтвердження, чи ухвалив Трамп остаточне рішення щодо передачі цих далекобійних крилатих ракет.