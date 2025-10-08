Івано-Франківський міський суд визнав винним чоловіка у несплаті аліментів та призначив йому сто годин громадських робіт. Підсудний заборгував своїм дітям 277 тисяч 798 гривень 96 копійок.

Про це йдеться в ухвалі суду.

Чоловік — уродженець села Ріп’яна Львівської області. Він працює слюсарем-монтажником у публічному акціонерному товаристві “Івано-Франківський завод “Промприлад”.

Вперше Івано-Франківський міський суд виніс рішення про стягнення аліментів з чоловіка на утримання його трьох дітей 27 вересня 2021 року. Підсудний мав платити дві тисячі гривень щомісячно на кожну дитину (але не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку до досягнення повноліття).

З 2 вересня 2021 року по вересень 2025 чоловік сплатив на утримання дітей 10 тисяч гривень. Тож він ще заборгував 277 тисяч 798 гривень 96 копійок. На суді чоловік визнав вину.

Суд обрав йому покарання за ч. 1 ст. 164 Кримінального кодексу України — сто годин громадських робіт.