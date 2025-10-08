Традиційний прийом громадян, який провів міський голова Руслан Марцінків, знову зібрав чимало мешканців Івано-Франківська. Люди зверталися з різноманітними питаннями — від благоустрою дворів і ремонту дахів до створення спортивних майданчиків та вшанування Героїв.
Про це пише Правда.іф з посиланням на сайт міського голови.
“Дуже активний був прийом, багато людей, багато мешканців, спілкування. Є і як заасфальтувати дороги, і як допомогти військовим, так і питання про парк ветеранів. Але дуже важливо, що є можливість зустрічатися, обговорювати — саме в такій атмосфері вирішуються питання, знаходяться компроміси”, — підсумував Руслан Марцінків.
Благоустрій дворів і дороги
Мешканці будинку по вул. Довгій, 27 просили завершити благоустрій їхнього двору.
“Ми зверталися ще раніше, але через війну роботи відклали. Частину двору зробили — поставили бруківку. Пан мер пообіцяв, що на наступний рік завершать благоустрій”, — розповіла пані Людмила.
Також мешканці вул. С. Бандери, 8А звернулися з проханням встановити обмежувальні стовпчики й зробити пониження бордюрів.
“Ми вже не раз зверталися, і щоразу питання вирішували. Мер пообіцяв допомогу, а благоустрій передали в департамент”, — каже мешканець Андрій.
Проблеми з дахами та управління будинками
Через погіршення погоди більшість звернень стосувалися ремонту дахів.
“Найбільше питань — це дахи, бо почалися осінні дощі. Будинки старішають, з’являються нові проблеми. Також люди звертаються, щоб перейти під управління КП “Комфортний дім”, — зазначив директор підприємства Геннадій Пономаренко.
Жителі вул. Хоткевича, 75А/3 якраз просили допомоги в переході на баланс «Комфортного дому».
“Ми хотіли би перевести наш будинок на муніципальне управління. Пан мер і представник підприємства допомогли розібратися з документами — нас пообіцяли взяти на баланс”, — розповіла мешканка Світлана Дущак.
Ініціатива для дітей
Голова ГО «Футбольна академія РУХ Івано-Франківськ» Владислав Носков, який переїхав з Харкова, просив допомоги у створенні сучасного дитячого футбольного поля.
“Є талановиті діти, але немає де тренуватись. Я звернувся до мера з проханням виділити землю — він пообіцяв розглянути це питання”, — зазначив тренер.
Вирішення на місці
Під час прийому були присутні заступники міського голови, керівники комунальних підприємств і структурних підрозділів, що дозволило одразу вирішувати багато питань.
Нагадаємо, Руслан Марцінків проводить прийом громадян у перший понеділок кожного місяця.
Записатися можна у відділі звернень громадян Івано-Франківської міської ради за тиждень до прийому.