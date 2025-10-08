Для Міської дитячої екологічної станції в Івано-Франківську розробили просторове планування території станції.
Про це пише Правда з посиланням на Департамент інвестиційної політики.
За новим планом територію МДЕС поділять на понад 15 тематичних локацій.
Серед них — навчальні зони просто неба, альтанка для занять і майстер-класів, амфітеатр для подій, простір гарденотерапії, дитячі ігрові майданчики, зона компостування та сортування сміття, зелені куточки для спостереження за природою та фотозона з живим написом “ЕКО”.
Особливу увагу приділять збереженню старих дерев і фруктового саду, а також висадженню нових, стійких до кліматичних змін рослин. Передбачені також пішохідні доріжки, сенсорні панелі та “доріжки відчуттів”.