Українська ведуча Марія Мельник заявила про другу вагітність. Пише ТСН.
Так, знаменитість у своєму фотоблогу поділилася милою серією фото, де обіймає вагітний животик. Для особливої фотосесії Марія обрала елегантний образ. Вона попозувала у білосніжній сукні й доповнила образ укладкою та легким макіяжем. У щемливому дописі ведуча пояснила, що деякий час була неактивною у публічному просторі саме через цю причину.
“Відповідь на запитання “де це я зникла”, — написала Мельник.
На радісну звістку вже відреагувало чимало юзерів. Так, у коментарях під дописом вони лишили ведучій багато теплих слів і вітань.
- Оце кайф, стрибаю від радості, наші вітання, будьте щасливими. Обіймаю, чекаємо на красуню чи красунчика
- Машо, так це чудово
- Клас, яка гарнюня
Зазначимо, від 2018 року Марія Мельник перебуває у шлюбі з чоловіком на ім’я Віктор. Разом вони вже виховують синочка Михася, якому нещодавно виповнилося два роки. До слова, до повномасштабного вторгнення Марія була ведучою програми “Ранок з Україною”, але згодом залишила проєкт, не розкриваючи причин свого рішення.