На Прикарпатті за понад 2,3 мільярда гривень з держбюджету планують ремонтувати дорогу, яка веде до “Буковелю”

Дорогу між селами Пасічна та Бистриця Надвірнянського району, що на Івано-Франківщині, можуть відремонтувати за 2 мільярди 367 мільйонів гривень. Тендер на капітальний ремонт орієнтовно 22 кілометрів шляху оголосила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в області. Це — перший капремонт дороги, який можуть провести в області від початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

Цей автошлях може стати альтернативною дорогою до гірськолижного курорту “Буковель” у Поляницькій громаді. Так, зі слів голови громади Миколи Поляка, туристичний комплекс планують розширити саме до села Бистриця. Обидві громади, через які пролягає дорога, — Пасічнянська і Поляницька — готові долучитися до співфінансування розробки проєкту або ремонтних робіт.

Що про оголошений тендер на понад 2,3 мільярда гривень кажуть жителі й голови громад, представниця Служби відновлення й розвитку інфраструктури та аналітик руху ЧЕСНО, а також яка роль у ремонті цього автошляху голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлани Онищук і комплексу “Буковель” — у матеріалі Суспільного.

Що це за дорога і де вона пролягає

12 вересня 2025 року Служба відновлення та інфраструктури в Івано-Франківській області оголосила тендер на капітальний ремонт орієнтовно 22 кілометрів дороги, що пролягає від Пасічної до Бистриці через село Зелена Надвірнянського району.

Запропонована вартість цих робіт — 2 мільярди 367 мільйонів гривень. Села Пасічна та Зелена належать до Пасічнянської громади. Її голова Андрій Гунда каже, що цю дорогу збудували у 1980 роках і відтоді лише косметично підтримували її стан.

Дорога у селі Бистриця, Івано-Франківщина. Суспільне Івано-Франківськ

“Зараз тут немає що робити поточним середнім ремонтом, тому що дорога відсутня. Тут тільки — капітальний ремонт. Якщо робити поточний середній ремонт, то гроші намарно будуть витрачені. За останні три роки ми її засипали щебенем, але це не дає результату, тому що важка техніка кожного дня їздить і цього вистачає тільки на місяць-два. Станом на сьогодні наша громада для того, щоб пришвидшити оголошення тендеру, виділила з бюджету 1 мільйон гривень, щоб була юридична підстава оголосити тендерну закупівлю”, — каже Андрій Гунда.

Голова Пасічнянської громади Андрій Гунда. Суспільне Івано-Франківськ

За його словами: громада готова надати ще 4 мільйони гривень для того, аби проєкт капітального ремонту реалізували. Згідно з тендерною документацією дорогу будуватимуть від будинку культури у селі Пасічна, через село Зелена, до будинку культури у Бистриці Поляницької громади. Через Пасічнянську територіальну громаду пролягає 17 кілометрів цієї дороги.

Дорога до села Бистриця, Івано-Франківщина. Суспільне Івано-Франківськ

“Містить розширення дороги до 8 метрів, бетонування підпірних стінок біля річок. Це — приблизно 15 кілометрів підпірних стінок буде, тому що дорога має бути розширена, вона має бути безпечна. Перший етап — це 6 метрів. А надалі, коли будуть збудовані підпірні стінки, вона має розширюватися ще на 2 метри. І мають бути тротуари. Освітлення йтиме не кабелями, а воно буде в землі проходити”, — сказав Андрій Гунда.

Що про стан шляху кажуть люди у Пасічнянській громаді

Підприємець з Івано-Франківська Петро Безрукий користується цією дорогою.

Дорога, яку планують відремонтувати у Пасічнянській громаді. Суспільне Івано-Франківськ

“Вожу пили по пилорамах. І я тут кожний тиждень їжджу. В мене голова болить від цієї дороги. От я зараз виїжджаю на рівну дорогу — в мене вже перестає боліти голова. Це — ідіотизм. Але мусимо терпіти. Невже тут може бути дорога? Я чув, що десь мають розпочати у жовтні. Дай Боже, всім здоров’я, аби вони зробили цей шлях. Бо автівкою на рівній дорозі сідаю на пороги. Три рази я з Бистриці їхав, три рази сів на пороги”, — говорить Петро Безрукий.

Петро Безрукий перевіряє стан автівки після їзди у Пасічнянській громаді. Суспільне Івано-Франківськ

Жителька села Зелена Дарія Савчук схвалює будівництво дороги — вважає, що люди мають їхати на роботу в кращих умовах.

Стан дороги у Пасічнянській громаді, Івано-Франківщина. Суспільне Івано-Франківськ

“Та в автобусі так голова тріскає, так гримає. Стояла завжди напереді, а сьогодні кажуть: “Пройдіть, там є місця”. От я пройшла, сіла, то думала, що хребет поламаю і голова відлетить. Страхіття. От спробуйте проїхати трошки в автобусі по тих ямах, побачите”, — розповідає Дарія Савчук.

Жителька села Зелена Дарія Савчук, Івано-Франківщина. Суспільне Івано-Франківськ

Як дорога до Бистриці може стати альтернативним шляхом на “Буковель”

Голова Поляницької громади Микола Поляк каже, що громада готова надати співфінансування для будівництва цієї дороги, якщо буде потрібно.

В’їзд у село Бистриця, Івано-Франківщина. Суспільне Івано-Франківськ

“Село Бистриця — відділене. Відділене взагалі. Там село непроїзне, воно — в глухому куті. І ця дорога необхідна для того, щоб і громадський транспорт їздив, тому що зараз водії відмовляються їхати й завозити продукти для ліцеїв, садочків”, — говорить Микола Поляк.

З його слів, існує ще одна дорога до села Бистриця — не через Надвірну, а із села Поляниця. Вона — ґрунтова, стан її проїзний, але наразі ще не введена в експлуатацію.

Голова Поляницької громади Микола Поляк. Суспільне Івано-Франківськ

“Я думаю, що ми будемо користуватися нею після того, як туристичний комплекс все-таки “піде” в село Бистриця, де буде серйозний розвиток, як у Поляниці. Тоді вона буде залучена і введена в експлуатацію. Це буде маршрут Надвірна — Пасічна — Бистриця — “Буковель” і знову Надвірна — таке кільце довкола, яке можуть проїхати туристи. Ви бачите, на теперішній час дорога Н-9 дуже завантажена. Я думаю, ви були свідками того, що там кілометрові черги”, — каже голова Поляницької громади.

Село Поляниця, Івано-Франківщина. Суспільне Івано-Франківськ

Дорога, капітальний ремонт якої пропонують зробити за понад 2 мільярди 300 мільйонів гривень, веде з Надвірної через Пасічнянську громаду до Бистриці Поляницької громади. У цьому селі, зі слів Миколи Поляка, і планують розширення гірськолижного комплексу. Наразі будівництво не розпочате, але розробка документації на його спорудження триває.

Думки місцевих щодо дороги у Поляницькій громаді

Жителька села Бистриця Галина Михайлюк пригадує, що востаннє ремонт центральної дороги у селі був 25 років тому. Відтоді час від часу місцеві підприємці засипають ями щебенем, але це не допомагає.

Жителька села Бистриця Галина Михайлюк. Суспільне Івано-Франківськ

“Це — бездоріжжя. Дороги нема, фактично. А те, що ми чуємо вже роками, що буде робитися і не робиться, це — факт. І віри, як такої, нема в людей: і в мене, й у всіх решта. Коли вже буде, скажімо, по факту робота, тоді повіримо, що дорога буде”, — розповіла Галина Михайлюк.

Село Бистриця, Івано-Франківщина. Суспільне Івано-Франківськ

Про те, що у Бистриці може з’явитися курорт, Галина Михайлюк відгукується так: “Я прошу Бога, аби за моєї пам’яті він не дійшов. Там є плюси і є багато мінусів. Мені в моєму віці добре жити в тиші й у спокої, і так, як є. Ходити спокійно, а не бігти десь на город, аби тебе не збили. А ще як дорога буде, то тим більше”.

Водії автобусів відмовляються їздити дорогою до села Бистриця через її стан, Івано-Франківщина. Суспільне Івано-Франківськ

Місцевий житель Дмитро Сидорук так говорить про дорогу у Бистриці: “Вона — закинута, хіба квадроциклом можна проїхати. Автобуси, які їздять, я тим шоферам дуже вдячний. Я їхав того разу на Надвірну, то добирався 2 години 15 хвилин. Це — 36 кілометрів від нашого села”.

Житель села Бистриця Дмитро Сидорук, Івано-Франківщина. Суспільне Івано-Франківськ

Перша дорога, на якій проведуть капітальний ремонт за час повномасштабного вторгнення РФ

Від початку повномасштабного вторгнення на Івано-Франківщині провели капітальні ремонти двох мостів, каже фахівчиня зі зв’язків із громадськістю та пресою Служби відновлення та розвитку інфраструктури в області Людмила Стражник. Капітальний ремонт дороги у час великої війни проводитимуть уперше. На питання, чому ремонтуватимуть саме цей шлях, Людмила Стражник відповідає так:

“Ця дорога не належить, як найдорожча, до об’єкта критичної інфраструктури, однак є мости. Капітальний ремонт передбачено на 14 мостах. І ще там є водопропускні труби, там теж передбачена заміна їх та інші роботи. Нинішні пріоритети — це є забезпечення логістики для доставлення необхідних вантажів, для довезення поранених, для інших робіт, які в умовах воєнного часу є пріоритетними. Є певні об’єкти на тій дорозі, які теж потребують особливої уваги, тому дорога має певне пріоритетне значення”.

На Івано-Франківщині планують зробити капітальний ремонт орієнтовно 22 кілометрів шляху між селами Пасічна та Бистриця. Суспільне Івано-Франківськ

Людмила Стражник додає, що наприкінці 2021 року низці доріг, серед яких й Пасічна — Бистриця, надали статус державного значення, аби їх відремонтувати. Їхня загальна протяжність — 250 кілометрів. За її словами, стан усіх цих доріг був однаково поганий. Наразі на них проводять поточні ремонти.

“Озеряни — Кути, де теж дуже знищене покриття на деяких ділянках. Цього року також у селі Рожнів робили ремонт локальними картами — таким суцільним асфальтобетоном, там, де уже неможлива ліквідація аварійної м’якості. Креховичі — Дзвиняч — от зараз робимо об’їзну на 3 кілометри. Це — додаткові гроші з державного бюджету, тому що там теж дуже критична була ділянка”, — каже Людмила Стражник.

Річка Бистриця Надвірнянська, Івано-Франківщина. Суспільне Івано-Франківськ

“У воєнний час кожна гривня має працювати на зміцнення обороноздатності”

Парламентська аналітикиня руху ЧЕСНО Ірина Корженкова каже, що тендер на понад 2,3 мільярда гривень має супроводжуватися громадським контролем.

“Справедливе питання про пріоритети. Адже у воєнний час кожна гривня державного бюджету має працювати на зміцнення обороноздатності та на критичну інфраструктуру і, звісно, на відновлення, на відбудову, адже ми знаємо: щодня Україна зазнає великих руйнувань з боку РФ. І от, власне, чи саме ця дорога зараз є об’єктом першочергової необхідності — ось тут запитання. Можливо, не варто було б зосереджуватися на такому масовому капітальному ремонті, а можна було зробити це дещо економніше”, — говорить Ірина Корженкова.

В Івано-Франківській ОВА та комплексі “Буковель” від ремонту відмежовуються

Голова Пасічнянської громади Андрій Гунда каже, що ймовірний ремонт цієї дороги став результатом численних звернень громади до державних структур.

Голова Поляницької громади Микола Поляк, а також Людмила Стражник говорять, що цьому, зокрема, посприяла голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Дорогу між селами Пасічна та Бистриця можуть відремонтувати за понад 2,3 мільярда гривень. Суспільне Івано-Франківськ

Аби дізнатися, яку саме роль відіграла керівниця ОВА щодо ймовірного ремонту автошляху, Суспільне звернулося до управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю. Заступник начальниці управління Микола Грабовецький натомість сказав, що коментувати оголошений тендер на ремонт має замовник — Служба відновлення та розвитку інфраструктури.

Поляницька громада, Івано-Франківщина. Суспільне Івано-Франківськ

Також Суспільне звернулися за коментарем до товариства з обмеженою відповідальністю “Буковель”, зареєстрованим у селі Поляниця. За номером телефону, вказаним на ресурсі YouControl, відповіли, що питання ремонту цієї дороги компанії не стосується.

Дорога до відпочинкового комплексу “Буковель”, Івано-Франківщина. Суспільне Івано-Франківськ

За даними порталу, кінцевими бенефіціарами компанії вказані родичі народного депутата Ігоря Палиці — Захар Ігорович Палиця та Оксана Василівна Палиця. Суспільне написало на електронну пошту нардепа, вказану на сайті Верховної ради, питання щодо ремонту відрізка дороги Пасічна — Бистриця. На момент публікації матеріалу відповіді не отримали.

За інформацією на сайті Prozorro, переможця тендеру на ремонт дороги від Пасічної до Бистриці мають оголосити 12 жовтня 2025 року. Згідно з договором його мають завершити до кінця 2027 року.