Киянин організував обкрадання прикарпатського агропідприємства на мільйон гривень

Автор: Олег Мамчур
Співробітники кіберполіції спільно із слідчими Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області задокументували та припинили протиправну діяльність 27-річного жителя Києва, який залучив до своєї злочинної діяльності ще трьох осіб.

Організатора взято під варту. Трьох його спільників поліцейські затримали ще у червні, повідомили їм про підозру, а суд обрав запобіжний захід, інформують в поліції Івано-Франківської області.

Зловмисники, діючи за попередньою змовою та розподіливши ролі, із використанням спеціальних технічних засобів здійснили несанкціоноване втручання в роботу банківської системи одного з агропідприємств.

Надалі вони отримали доступ до розрахункового рахунку підприємства та створили низку платіжних документів.

Надалі з рахунку підприємства було переказано близько 1 мільйона гривень на підконтрольні рахунки, відкриті на одну з осіб як фізичну особу-підприємця. Викрадені кошти згодом конвертували у криптовалюту.

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури організатору повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень:

  • ч. 5 ст. 361 КК України (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку);
  • ч. 5 ст. 185 КК України (Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою);
  • ч. 2 ст. 209 КК України (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
  • Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років із конфіскацією майна.

