Киянин організував обкрадання прикарпатського агропідприємства на мільйон гривень

Співробітники кіберполіції спільно із слідчими Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області задокументували та припинили протиправну діяльність 27-річного жителя Києва, який залучив до своєї злочинної діяльності ще трьох осіб.

Організатора взято під варту. Трьох його спільників поліцейські затримали ще у червні, повідомили їм про підозру, а суд обрав запобіжний захід, інформують в поліції Івано-Франківської області.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Зловмисники, діючи за попередньою змовою та розподіливши ролі, із використанням спеціальних технічних засобів здійснили несанкціоноване втручання в роботу банківської системи одного з агропідприємств.

Надалі вони отримали доступ до розрахункового рахунку підприємства та створили низку платіжних документів.

Надалі з рахунку підприємства було переказано близько 1 мільйона гривень на підконтрольні рахунки, відкриті на одну з осіб як фізичну особу-підприємця. Викрадені кошти згодом конвертували у криптовалюту.

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури організатору повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень: