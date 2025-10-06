ЦНАП Івано-Франківська відзначив 15 років: які послуги тут надають

Сьогодні, під час брифінгу, директор Департаменту адміністративних послуг Богдан Питель розповів про 15 років роботи Центру надання адміністративних послуг Івано-Франківська.
Про це інформує кореспондентка новинного порталу Правда.іф.
Отож, у ЦНАП можна отримати послуги:
- Оформлення біометричних документів
- Оформлення посвідчення водія та реєстрація авто
- Реєстрація бізнесу та нерухомості
- Соціальні послуги
- Одноразові матеріальні допомоги з міського бюджету
- Послуги РАЦС
- Дозвільно-погоджувальні послуги
- Архітектурні, земельні, послуги ДІАМ
- Послуги для ВПО
- Адміністративні послуги виконавчих органів міської ради
- Адміністративні послуги територіальних органів ЦОВВ.
“Офіси ЦНАП розміщені у мікрорайонах Івано-Франківська та у всіх селах Івано-Франківської МТГ. Головний офіс ЦНАП знаходиться в Івано-Франківську на вул. Незалежності 9”, – каже Богдан Питель.
Впродовж 15 років до ЦНАП Франківська звернулися понад 3 мільйонів громадян. 300 тис.громадян щороку звертаються для оформлення послуг. Також оформлено 26 971 послугу щодо одноразових матеріальних допомог з міського бюджету Захисникам та Захисницям України і їх родинам.
У червні 2024 року у головному офісі відкрито Центр рекрутингу Української армії Міністерства оборони України.
“Офіси ЦНАП Івано-Франківська облаштовані пандусами, кнопкою виклику персоналу з шрифтом Брайля, системою перекладу жестової мови, системами навігації. З 2017 року функціонує сервіс”Мобільний адміністратор” для надання послуг людям з інвалідністю, особам похилого віку та військовослужбовцям, які проходять лікування та реабілітацю”, – наголошує Богдан Питель.