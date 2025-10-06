ЦНАП Івано-Франківська відзначив 15 років: які послуги тут надають

Сьогодні, під час брифінгу, директор Департаменту адміністративних послуг Богдан Питель розповів про 15 років роботи Центру надання адміністративних послуг Івано-Франківська.

Про це інформує кореспондентка новинного порталу Правда.іф.

Отож, у ЦНАП можна отримати послуги:

Оформлення біометричних документів

Оформлення посвідчення водія та реєстрація авто

Реєстрація бізнесу та нерухомості

Соціальні послуги

Одноразові матеріальні допомоги з міського бюджету

Послуги РАЦС

Дозвільно-погоджувальні послуги

Архітектурні, земельні, послуги ДІАМ

Послуги для ВПО

Адміністративні послуги виконавчих органів міської ради

Адміністративні послуги територіальних органів ЦОВВ.

“Офіси ЦНАП розміщені у мікрорайонах Івано-Франківська та у всіх селах Івано-Франківської МТГ. Головний офіс ЦНАП знаходиться в Івано-Франківську на вул. Незалежності 9”, – каже Богдан Питель.

Впродовж 15 років до ЦНАП Франківська звернулися понад 3 мільйонів громадян. 300 тис.громадян щороку звертаються для оформлення послуг. Також оформлено 26 971 послугу щодо одноразових матеріальних допомог з міського бюджету Захисникам та Захисницям України і їх родинам.

У червні 2024 року у головному офісі відкрито Центр рекрутингу Української армії Міністерства оборони України.