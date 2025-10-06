На Прикарпатті пішохід загинув під колесами легковика. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода із летальними наслідками трапилася в Івано-Франківській територіальній громаді.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Івано-Франківської області, передає Правда.

Як попередньо встановили поліцейські, 58-річний мешканець громади, керуючи автомобілем «Toyota Yaris», рухаючись зі сторони Надвірної у напрямку обласного центру, на неосвітленій ділянці дороги наїхав на 38-річного мешканця села Тисменичани, який перебував на проїзній частині.

Після цього автомобілі «Jeep Renegade» та «Audi A4», які рухалися позаду в попутному напрямку, допустили зіткнення з «Toyota Yaris». У результаті отриманих травм пішохід загинув на місці події.

Водії транспортних засобів пройшли перевірку на стан сп’яніння — вони тверезі.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.