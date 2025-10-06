Прикарпаття-Говерла у домашньому матчі перемогла Старий Луцьк

Обидві команди в літнє міжсезоння змінили головних тренерів: івано-франківську команду очолив Віктор Бурга, який змінив на тренерському містку Євгена Мурзіна. А от Старий Луцьк у новий сезон повів Антон Мусієнко.
Початок матчу краще дався господарям: Прикарпаття-Говерла видала потужний старт, видавши ривок 13-4, пише Правда з посиланням на ФБУ.
Активно діяв в атаці Володимир Дроздов. Лише у першій чверті івано-франківці відзначилися трьома реалізованими триочковими кидками: їх авторами стали Дроздов, Морозов та Рід. Під завісу першої чверті яскравий данк до свого активу записав Владислав Іванов. Як не намагалися гості відновити баланс в рахунку, до кінця першої чверті це їм не вдалося – 28:13 на користь Прикарпаття-Говерли.
Старий Луцьк у другій чверті намагався поліпшити своє становище, але м’яч вперто не йшов у кошик суперника, водночас, у господарів ледь не кожна атака завершувалася результативно. У підсумку, суперники вирушили на велику перерву із солідною перевагою Прикарпаття-Говерли – 51:27.
Локальний успіх зіграв із прикарпатцями злий жарт: на початку другої половини матчу атака Старого Луцьку на чолі із Томпсоном почала творити дива: волинські гравці зробили ривок 17:6 і повернули інтригу в матчі. До кінця третьої десятихвилинки Старий Луцьк скоротив відставання з -23 до -7 очок перед заключною чвертю.
Попри те, що початок заключного ігрового періоду Прикарпаття-Говерла відкрила лей-апом від Ріда і збільшила відрив до дев’яти очок, Старий Луцьк знову здійснив ривок – 12-5. Після чергового влучного двухочкового від Томпсона, рахунок став рівним, 72:72.
Перспектива втратити перемогу неабияк мобілізувала команду Бурги, які одразу ж видали ривок 7-0, який складався з дального влучання від Кабацюри, а також результативних кидків з близької відстані від Ріда та Іванова. Після цього господарі тримали комфортну для себе дистанцію і довели матч до логічної перемоги 92:84.
Найрезультативнішим у складі переможців став Лейтерренс Рід, який набрав 23 очки, а Ілля Кабацюра цього вечора набрав 20 балів, додавши до них 8 підбирань. У Старого Луцька найкращим був Кендрік Томпсон, який набрав 35 очок.
- Суперліга Favbet. Регулярний чемпіонат
- Івано-Франківськ, манеж КВФ
- Прикарпаття-Говерла – Старий Луцьк – 92:84 (28:13, 23:14, 16:33, 25:24)
- Прикарпаття-Говерла: Кузнецов 6, Старцев 6 + 7 передач, Кабацюра 20 + 8 підбирань + 3 передачі, Дроздов 11, Морозов 14 + 14 підбирань – старт; Рід 23 + 5 передач, Іванов 9 + 4 підбирання, Чугунов 3 + 3 підбирання, Д.Марків 0, Дмитренко 0.
- Старий Луцьк: П.Горобченко 19 + 6 підбирань, Томпсон 35, Дюпін 11, Михайлов 2, Лесик 8 – старт; Третьяк 1, Ніколайчук 2 + 7 підбирань, Тимощук 3, Товкач 3.