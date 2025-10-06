Прикарпаття-Говерла у домашньому матчі перемогла Старий Луцьк

Обидві команди в літнє міжсезоння змінили головних тренерів: івано-франківську команду очолив Віктор Бурга, який змінив на тренерському містку Євгена Мурзіна. А от Старий Луцьк у новий сезон повів Антон Мусієнко.

Початок матчу краще дався господарям: Прикарпаття-Говерла видала потужний старт, видавши ривок 13-4, пише Правда з посиланням на ФБУ.

Активно діяв в атаці Володимир Дроздов. Лише у першій чверті івано-франківці відзначилися трьома реалізованими триочковими кидками: їх авторами стали Дроздов, Морозов та Рід. Під завісу першої чверті яскравий данк до свого активу записав Владислав Іванов. Як не намагалися гості відновити баланс в рахунку, до кінця першої чверті це їм не вдалося – 28:13 на користь Прикарпаття-Говерли.

Старий Луцьк у другій чверті намагався поліпшити своє становище, але м’яч вперто не йшов у кошик суперника, водночас, у господарів ледь не кожна атака завершувалася результативно. У підсумку, суперники вирушили на велику перерву із солідною перевагою Прикарпаття-Говерли – 51:27.

Локальний успіх зіграв із прикарпатцями злий жарт: на початку другої половини матчу атака Старого Луцьку на чолі із Томпсоном почала творити дива: волинські гравці зробили ривок 17:6 і повернули інтригу в матчі. До кінця третьої десятихвилинки Старий Луцьк скоротив відставання з -23 до -7 очок перед заключною чвертю.

Попри те, що початок заключного ігрового періоду Прикарпаття-Говерла відкрила лей-апом від Ріда і збільшила відрив до дев’яти очок, Старий Луцьк знову здійснив ривок – 12-5. Після чергового влучного двухочкового від Томпсона, рахунок став рівним, 72:72.

Перспектива втратити перемогу неабияк мобілізувала команду Бурги, які одразу ж видали ривок 7-0, який складався з дального влучання від Кабацюри, а також результативних кидків з близької відстані від Ріда та Іванова. Після цього господарі тримали комфортну для себе дистанцію і довели матч до логічної перемоги 92:84.

Найрезультативнішим у складі переможців став Лейтерренс Рід, який набрав 23 очки, а Ілля Кабацюра цього вечора набрав 20 балів, додавши до них 8 підбирань. У Старого Луцька найкращим був Кендрік Томпсон, який набрав 35 очок.