Автор: Олег Мамчур
У Франківську працюють над безпечністю вулиць
Під час сьогоднішнього брифінгу заступник міського голови Михайло Смушак розповів про зміни та ініціативи змін у схеми дорожнього руху та розмітки.

Про це інформує новинний портал Правда.іф.

За його словами, метою чиновників є знизити рівень ДТП, покращити безпеку незахищених учасників руху (пішоходів, дітей та велосипедистів), а також зробити Івано-Франківськ містом, де кожен почувається у безпеці, перебуваючи на вулиці.

Програма “Безпечні вулиці” передбачає:

  • Встановлення острівців безпеки.
  • Влаштування підвищених пішохідних переходів.
  • Встановлення засобів заспокоєння дорожнього руху.
  • Заміна старих та встановлення нових дорожніх знаків.

