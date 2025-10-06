У Франківську працюють над безпечністю вулиць

Під час сьогоднішнього брифінгу заступник міського голови Михайло Смушак розповів про зміни та ініціативи змін у схеми дорожнього руху та розмітки.

Про це інформує новинний портал Правда.іф.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

За його словами, метою чиновників є знизити рівень ДТП, покращити безпеку незахищених учасників руху (пішоходів, дітей та велосипедистів), а також зробити Івано-Франківськ містом, де кожен почувається у безпеці, перебуваючи на вулиці.

Програма “Безпечні вулиці” передбачає: