У Франківську працюють над безпечністю вулиць

Під час сьогоднішнього брифінгу заступник міського голови Михайло Смушак розповів про зміни та ініціативи змін у схеми дорожнього руху та розмітки.
Про це інформує новинний портал Правда.іф.
За його словами, метою чиновників є знизити рівень ДТП, покращити безпеку незахищених учасників руху (пішоходів, дітей та велосипедистів), а також зробити Івано-Франківськ містом, де кожен почувається у безпеці, перебуваючи на вулиці.
Програма “Безпечні вулиці” передбачає:
- Встановлення острівців безпеки.
- Влаштування підвищених пішохідних переходів.
- Встановлення засобів заспокоєння дорожнього руху.
- Заміна старих та встановлення нових дорожніх знаків.