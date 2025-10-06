ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Прикарпатті жінка з дворічною дитиною отруїлися чадним газом

Автор: Олег Мамчур
На Прикарпатті жінка з дворічною дитиною отруїлися чадним газом
Диван на коліщатках в темній вітальні
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

На Івано-Франківщині чадним газом отруїлися жінка з дворічною дитиною.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, пише Правда.

За попередньою інформацією, причиною стало порушення роботи газового котла у приватному житловому будинку.

Так, 5 жовтня до лікувального закладу госпіталізували дитину 2023 року народження та її матір, 1995 року народження, з діагнозом «отруєння чадним газом». 

Рятувальники вкотре наголошують: чадний газ — безбарвний і без запаху, але смертельно небезпечний.

Щоб убезпечити себе та родину, фахівці радять:

  • регулярно перевіряти стан димових та вентиляційних каналів;
  • забезпечити належну вентиляцію у приміщеннях;
  • не використовувати опалювальні прилади, якщо в димарі відсутня тяга;
  • не обігрівати приміщення несправними або не відремонтованими печами.

Джерело(а) інформації

СХОЖІ НОВИНИ