На Прикарпатті жінка з дворічною дитиною отруїлися чадним газом

На Івано-Франківщині чадним газом отруїлися жінка з дворічною дитиною.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, пише Правда.

За попередньою інформацією, причиною стало порушення роботи газового котла у приватному житловому будинку.

Так, 5 жовтня до лікувального закладу госпіталізували дитину 2023 року народження та її матір, 1995 року народження, з діагнозом «отруєння чадним газом».

Рятувальники вкотре наголошують: чадний газ — безбарвний і без запаху, але смертельно небезпечний.

Щоб убезпечити себе та родину, фахівці радять: