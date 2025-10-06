На Прикарпатті жінка з дворічною дитиною отруїлися чадним газом

На Івано-Франківщині чадним газом отруїлися жінка з дворічною дитиною.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, пише Правда.
За попередньою інформацією, причиною стало порушення роботи газового котла у приватному житловому будинку.
Так, 5 жовтня до лікувального закладу госпіталізували дитину 2023 року народження та її матір, 1995 року народження, з діагнозом «отруєння чадним газом».
Рятувальники вкотре наголошують: чадний газ — безбарвний і без запаху, але смертельно небезпечний.
Щоб убезпечити себе та родину, фахівці радять:
- регулярно перевіряти стан димових та вентиляційних каналів;
- забезпечити належну вентиляцію у приміщеннях;
- не використовувати опалювальні прилади, якщо в димарі відсутня тяга;
- не обігрівати приміщення несправними або не відремонтованими печами.