На Прикарпатті водійка збила 11-річну дитину. ФОТО

Аварія сталася у Косівському районі. Слідчі встановлюють усі обставини події в межах відкритого кримінального провадження.

18 серпня близько 17:30 на лінію «102» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Великий Рожин, Кутської територіальної громади, пише Правда з посиланням на обласну поліцію.

Попередньо поліцейські встановили, що на автодорозі «Чернівці–Криворівня» 44-річна водійка автомобіля «Mercedes-Benz» здійснила наїзд на 11-річну дівчину, місцеву мешканку, яка переходила дорогу в невстановленому місці.

Внаслідок аварії дівчина отримала травми, її госпіталізовано до лікарні. Поліцейські перевірили водійку на стан алкогольного сп’яніння. Вона була твереза.

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило тяжке тілесне ушкодження).

Поліція закликає водіїв бути максимально уважними за кермом, особливо в межах населених пунктів. Знижуйте швидкість перед пішохідними переходами та у місцях можливої появи людей.