У Косові облаштують Алею Віри та Надії з портретами військовополонених і зниклих безвісти

У Косові, в центральній частині міста, планують облаштувати Алею Віри та Надії з портретами військовополонених та безвісти зниклих.
Про це інформує Правда з посиланням на Косівську РВА.
Ініціативу висловили сім’ї та родини учасників російсько-української війни, які потрапили до полону чи безвісти зникли.
Ідею обговорили на нараді у голови Косівської районної військової адміністрації Василя Жмендака.
Питання фінансування відкриття Алеї найближчим часом обговорюватимуть у громадах району.