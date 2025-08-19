У Косові облаштують Алею Віри та Надії з портретами військовополонених і зниклих безвісти

У Косові, в центральній частині міста, планують облаштувати Алею Віри та Надії з портретами військовополонених та безвісти зниклих.

Про це інформує Правда з посиланням на Косівську РВА.

Ініціативу висловили сім’ї та родини учасників російсько-української війни, які потрапили до полону чи безвісти зникли.

Ідею обговорили на нараді у голови Косівської районної військової адміністрації Василя Жмендака.

Питання фінансування відкриття Алеї найближчим часом обговорюватимуть у громадах району.