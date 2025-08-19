За матеріалами СБУ тюремні вироки заочно отримали ще двоє зрадників та колаборантів з Івано-Франківської та Херсонської областей

Завдяки зібраним Службою безпеки доказам, ще двох зрадників та колаборантів засуджено на терміни 10 та 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.



Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.ІФ з посиланням на СБУ в області

15 років тюрми отримав уродженець Івано-Франківщини, який служить у російському так званому «добровольчому батальйоні імені Богдана Хмельницького».

Це формування створено російськими спецслужбами для ведення підривної діяльності проти України і комплектується українцями, які перейшли на бік ворога.

СБУ встановила, що в лютому-березні 2024 року він брав участь у бойових діях проти Збройних Сил України в районі Великої Новосілки Волноваського району Донеччини.

Крім того, бойовик закликав військовослужбовців ЗСУ складати зброю в інтерв’ю російським пропагандистам.

Також, до 10 років позбавлення волі засуджено колишнього працівника податкової служби Херсонщини, який зараз служить загарбникам.

Він обіймає посаду в російському «Управлінні федеральної податкової служби по Херсонській області», де займається оподаткуванням за законодавством рф.

Колаборант також відповідає за організацію роботи зі ЗМІ для популяризації та підтримки окупаційної влади. Він особисто брав участь у зйомках пропагандистського сюжету для проросійського каналу «Таврія».

Суд заочно визнав обох фігурантів винними за ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність).

Бойовика російських окупаційних військ також визнано винним за ст. 111, ст. 258-3, ст. 260 КК України (державна зрада; участь у терористичній організації; участь у не передбачених законом збройних формуваннях).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.