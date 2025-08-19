ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Портрет чоловіка, вічна пам'ять герою, дата, свічка.
Внаслідок бойового поранення помер захисник з Прикарпаття Михайло Герцюк

Автор: Уляна Роднюк
19/08/2025 15:29
18 серпня 2025 року внаслідок бойового поранення помер наш Захисник, житель с. Старі Кути Герцюк Михайло Васильович, 12 січня 1971 року народження. Старший солдат в/ч А7028.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Кутську селищну раду

Внаслідок виконання бойових завдань поблизу населеного пункту Іванопілля, що на Донеччині 07 липня 2025 року Михайло отримав важке бойове поранення.

Тривалий час медики боролися за бійця, але травмування було несумісним із життям.

Він віддав своє життя, захищаючи нашу землю від ворога. Це непоправна втрата для всієї громади.

Ми глибоко сумуємо і висловлюємо щирі співчуття родині, близьким, побратимам і друзям полеглого Захисника.

Його подвиг назавжди залишиться в наших серцях.

