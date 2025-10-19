ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Прикарпатті вибухнув житловий будинок — ФОТО

Автор: Олег Мамчур
Пожежна машина біля зруйнованого будинку вночі
На Прикарпатті стався вибух у приватному господарстві: двоє людей травмовано.

Про це повідомляють у ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

Так, 18 жовтня у селі Рудники Заболотівської територіальної громади Коломийського району стався вибух у приміщенні літньої кухні. Будівля повністю зруйнована.

На місці події працювали рятувальники. Ознак горіння не виявлено. Вогнеборці провели розвідку, обстежили територію та з-під завалів вивільнили собаку.

Унаслідок вибуху травмовано двох осіб — чоловіка 1954 року народження та жінку 1957 року народження. Постраждалих госпіталізовано до лікувального закладу.

Обставини події з’ясовують правоохоронці та офіцер-рятувальник громади.

