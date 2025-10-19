На Прикарпатті вибухнув житловий будинок — ФОТО

На Прикарпатті стався вибух у приватному господарстві: двоє людей травмовано.
Про це повідомляють у ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.
Так, 18 жовтня у селі Рудники Заболотівської територіальної громади Коломийського району стався вибух у приміщенні літньої кухні. Будівля повністю зруйнована.
На місці події працювали рятувальники. Ознак горіння не виявлено. Вогнеборці провели розвідку, обстежили територію та з-під завалів вивільнили собаку.
Унаслідок вибуху травмовано двох осіб — чоловіка 1954 року народження та жінку 1957 року народження. Постраждалих госпіталізовано до лікувального закладу.
Обставини події з’ясовують правоохоронці та офіцер-рятувальник громади.