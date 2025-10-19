У Франківську побили фотокореспондента Юрія Рильчука

У самому серці Івано-Франківська, пізно ввечері 14 жовтня стався зухвалий напад. Побили відомого франківського фотокореспондента «Укрінформу» Юрія Рильчука.

У ексклюзивному коментарі ПІК потерпілий розповів деталі того, що саме сталося та як все склалося далі.

Нічого не передбачало біди…

Юрій Рильчук, як все, був за улюбленою справою: фотографував вечірній Івано-Франківськ — нічні вулиці, світло ліхтарів.

Чоловік знімав на телефон вулицю Гузара (колишня – Новгородська), коли повз нього проїхав електросамокат. На ньому були хлопець і дівчина.

Каже, що вони проїхали далі, але за кілька секунд розвернулися — і хлопець раптово накинувся на нього – бив ногами та руками — одразу по обличчі та в голову.

“Я навіть не встиг зрозуміти, що відбувається. Голова розсічена, вся в крові. Завалити мене йому не вдалось, після мого одного удару він впав на асфальт, і я приняв рішення бігти до АТБ, що на Галицькій. Там викликав поліцію й “швидку”, — розповідає Рильчук.

В Івано-Франківській обласній клінічній лікарні потерпілому зробили рентген голови, наклали шви.

“Тільки 17 жовтня, в п’ятницю, я пройшов судово – медичну експертизу, та було внесено матеріали кримінального провадження до ЄРДР”, – каже Юрій.

Медійник прагне справедливості

Фотограф додає, що все життя працює з камерою, знімає міста та села, людей, різні події по всій Україні. А того злощасного вечора “сам став кадром — закривавленим, розбитим”.

“Мені болить не лише голова, а болить те, що у “безпечному місті”, як любить казати мер, тебе можуть отак просто побити і травмувати. Франківськ має бачити, хто це зробив”, – наголошує

Юрій Рильчук резюмує, що прагне справедливості й об’єктивного розслідування.