На Прикарпатті померла 14-річна дівчина, яку деблокували з авто після ДТП

18 жовтня в лікарні померла учениця 8 класу Долинського ліцею №5 Анастасія Титаренко. 11 жовтня вона постраждала в ДТП у селі Новоселиця — рятувальники деблокували її з салону автомобіля.

Нагадаємо, 11 жовтня ввечері сталася дорожньо-транспортна пригода у селі Новоселиця Вигодської територіальної громади. Долинські рятувальники спільно з працівниками місцевої пожежної команди села Шевченкове деблокували затиснуту в салоні автомобіля пасажирку. Дівчинку передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Через тиждень, 18 жовтня вранці, дівчина померла в лікувальному закладі.

Педагоги розповіли, що Анастасія була щирою, доброю, життєрадісною дівчинкою, яка щодня дарувала усім навколо усмішку та тепло свого серця.