Помер захисник з Перегінської громади Богдан Гоцман

18 жовтня 2025 року перестало битися серце Богдана Гоцмана — жителя села Ясень, 15.05.1969 р.н.

Богдан добре знав, що таке війна. Він став на захист України ще в період АТО/ООС, а згодом — від початку повномасштабного вторгнення, повідомили у в Перегінській територіальній громаді.

Після служби вдома навесні 2025 року він продовжив військову справу в охороні прикордонних територій Сумської області (Прикордонні війська України).

У липні 2025 року воїн отримав поранення. Після лікування повернувся до рідного села, де 18 жовтня відійшов у вічність.